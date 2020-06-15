Ван Гинкел получит новый контракт от "Челси"

Марко Ван Гинкел Позабытый полузащитник "Челси" Марко Ван Гинкел получит новый контракт и возможность сражаться за место в команде Фрэнка Лэмпарда.

Ван Гинкел присоединился к "Челси" еще в 2013 году и некогда назывался возможным преемником Лэмпарда в центре поля, однако толком проявить себя на "Стэмфорд Бридж" не смог.

Марко скитался по арендам и подолгу находился в лазарете, последний раз выходя на футбольное поле еще в мае 2018, выступая в ПСВ.

Сейчас Ван Гинкел уже здоров и собирается продлить свой истекающий 30 июня контракт, чтобы затем во время предсезонного периода попытаться произвести впечатление на Лэмпарда. 27-летний голландец подтвердил изданию ad.nl, что его агент Карел Янсен договаривается о новой сделке.

"Я очень рад, и это (новый контракт) признак того, что "Челси" верит в меня. Когда в столь неопределенное время после столь длительного отсутствия с травмой клуб пытается удержать тебя, это многое значит. Похоже, они что-то видят во мне".

"Моя карьера еще не окончена. Абсолютно нет, и я предвкушаю свое возвращение", — сообщил Ван Гинкел.


Метки Ван Гинкел, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2020 16:00

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  1. superglor 15.06.2020 16:32 # superglor
    Вы посмотрите в новости о его переходе было 540 комментариев http://fapl.ru/posts/24732/ xyясе будущий Лэмпард был.

    (ответить)

  2. sexan 15.06.2020 16:24 # sexan
    Хуя се новость... Воскрес из мртвых?

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  3. thegodfather 15.06.2020 16:16 # thegodfather
    "Я очень рад, и это (новый контракт) признак того, что "Челси" верит в меня. Когда в столь неопределенное время после столь длительного отсутствия с травмой клуб пытается удержать тебя, это многое значит. Похоже, они что-то видят во мне".

    "Моя карьера еще не о

    Источник: http://fapl.ru/posts/79060/


    жаль пацана, 27 лет, а такой тупой (

    хотят просто подороже продать за счет долгосрочного контракта.
    Вцелом игрок когда-то был действительно неплох, и подавал надежды...но травмы....
    в 27 лет ты все еще нонейм и уже давно не молодой игрок. Сорян, но уровень Челси уже не потянуть никак, будучи нонеймов в 27, и травматичным. Да и банально центр поля у Челси перенасыщен итак. Очевидно, переподпишут и продадут подороже. Но ты верь, что верят в тебя!!!)

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