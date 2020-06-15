Ван Гинкел получит новый контракт от "Челси"

Позабытый полузащитник "Челси" Марко Ван Гинкел получит новый контракт и возможность сражаться за место в команде Фрэнка Лэмпарда.

Ван Гинкел присоединился к "Челси" еще в 2013 году и некогда назывался возможным преемником Лэмпарда в центре поля, однако толком проявить себя на "Стэмфорд Бридж" не смог.



Марко скитался по арендам и подолгу находился в лазарете, последний раз выходя на футбольное поле еще в мае 2018, выступая в ПСВ.



Сейчас Ван Гинкел уже здоров и собирается продлить свой истекающий 30 июня контракт, чтобы затем во время предсезонного периода попытаться произвести впечатление на Лэмпарда. 27-летний голландец подтвердил изданию ad.nl, что его агент Карел Янсен договаривается о новой сделке.



"Я очень рад, и это (новый контракт) признак того, что "Челси" верит в меня. Когда в столь неопределенное время после столь длительного отсутствия с травмой клуб пытается удержать тебя, это многое значит. Похоже, они что-то видят во мне".



"Моя карьера еще не окончена. Абсолютно нет, и я предвкушаю свое возвращение", — сообщил Ван Гинкел.