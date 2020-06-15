Ван Гинкел получит новый контракт от "Челси"
Позабытый полузащитник "Челси" Марко Ван Гинкел получит новый контракт и возможность сражаться за место в команде Фрэнка Лэмпарда.
Ван Гинкел присоединился к "Челси" еще в 2013 году и некогда назывался возможным преемником Лэмпарда в центре поля, однако толком проявить себя на "Стэмфорд Бридж" не смог.
Марко скитался по арендам и подолгу находился в лазарете, последний раз выходя на футбольное поле еще в мае 2018, выступая в ПСВ.
Сейчас Ван Гинкел уже здоров и собирается продлить свой истекающий 30 июня контракт, чтобы затем во время предсезонного периода попытаться произвести впечатление на Лэмпарда. 27-летний голландец подтвердил изданию ad.nl, что его агент Карел Янсен договаривается о новой сделке.
"Я очень рад, и это (новый контракт) признак того, что "Челси" верит в меня. Когда в столь неопределенное время после столь длительного отсутствия с травмой клуб пытается удержать тебя, это многое значит. Похоже, они что-то видят во мне".
"Моя карьера еще не окончена. Абсолютно нет, и я предвкушаю свое возвращение", — сообщил Ван Гинкел.
15.06.2020 16:00
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Вы посмотрите в новости о его переходе было 540 комментариев http://fapl.ru/posts/24732/ xyясе будущий Лэмпард был.
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Хуя се новость... Воскрес из мртвых?
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"Я очень рад, и это (новый контракт) признак того, что "Челси" верит в меня. Когда в столь неопределенное время после столь длительного отсутствия с травмой клуб пытается удержать тебя, это многое значит. Похоже, они что-то видят во мне".
"Моя карьера еще не о
Источник: http://fapl.ru/posts/79060/
жаль пацана, 27 лет, а такой тупой (
хотят просто подороже продать за счет долгосрочного контракта.
Вцелом игрок когда-то был действительно неплох, и подавал надежды...но травмы....
в 27 лет ты все еще нонейм и уже давно не молодой игрок. Сорян, но уровень Челси уже не потянуть никак, будучи нонеймов в 27, и травматичным. Да и банально центр поля у Челси перенасыщен итак. Очевидно, переподпишут и продадут подороже. Но ты верь, что верят в тебя!!!)
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