Коллимор объяснил, почему этот "Ливерпуль" не будут считать великой командой

Бывший нападающий "Ливерпуля" Стэн Коллимор заявил, что не считает команду Юргена Клоппа одной из величайших в истории английского футбола.

В этом сезоне у "Ливерпуля" просто не было конкурентов, и пандемия коронавируса остановила сезон Премьер-Лиги в марте, когда "красные" нарастили свой отрыв от ближайшего преследователя до 25 очков.



Тем не менее, Коллимору кажется, что это не "Ливерпуль" так силен, а другие выступают слишком слабо из-за ограниченных ресурсов.



"Ливерпуль" — славная команда, и они заслуженно оформят титул через два матча".



"Но празднуя успех своего бывшего клуба, я также буду сетовать на то, что их доминирование — это следствие не только того, что команда Юргена Клоппа была так хороша, а также того, что многие другие были плохи".



"У меня есть опасения, что Премьер-Лига начинает походить на Бундеслигу, Ла Лигу и Лигу 1, где только горстка команд имеет деньги и высасывает лучшие таланты из остальных к себе".



"Поэтому доминирование "Ливерпуля" — это не признак того, что мы видим величайшую команду всех времен. Просто слишком ограниченное количество команд имеют бюджеты для комплектации своих составов, и это ставит другие клубы лиги в неравное положение".



"Ливерпуль" выступает исключительным образом, но войдут ли они в историю как один из величайших английских клубов всех времен? Нет. По причинам перечисленным выше", — сообщил Коллимор Daily Mirror.