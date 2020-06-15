Коллимор объяснил, почему этот "Ливерпуль" не будут считать великой командой
Бывший нападающий "Ливерпуля" Стэн Коллимор заявил, что не считает команду Юргена Клоппа одной из величайших в истории английского футбола.
В этом сезоне у "Ливерпуля" просто не было конкурентов, и пандемия коронавируса остановила сезон Премьер-Лиги в марте, когда "красные" нарастили свой отрыв от ближайшего преследователя до 25 очков.
Тем не менее, Коллимору кажется, что это не "Ливерпуль" так силен, а другие выступают слишком слабо из-за ограниченных ресурсов.
"Ливерпуль" — славная команда, и они заслуженно оформят титул через два матча".
"Но празднуя успех своего бывшего клуба, я также буду сетовать на то, что их доминирование — это следствие не только того, что команда Юргена Клоппа была так хороша, а также того, что многие другие были плохи".
"У меня есть опасения, что Премьер-Лига начинает походить на Бундеслигу, Ла Лигу и Лигу 1, где только горстка команд имеет деньги и высасывает лучшие таланты из остальных к себе".
"Поэтому доминирование "Ливерпуля" — это не признак того, что мы видим величайшую команду всех времен. Просто слишком ограниченное количество команд имеют бюджеты для комплектации своих составов, и это ставит другие клубы лиги в неравное положение".
"Ливерпуль" выступает исключительным образом, но войдут ли они в историю как один из величайших английских клубов всех времен? Нет. По причинам перечисленным выше", — сообщил Коллимор Daily Mirror.
15.06.2020 10:00
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очевидно же - великая команда не может слить Уотфорду 0-3
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Он сам то понял что сказал херню
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Ну тут нужно понимать, смотря для кого. Для болельщиков ЛФК эта команда будет возможно даже легендарнее тимы 2005 года. А для болелов соперников и в целом для хейтеров, вот это омрачённое пандемией чемпионство даст хорошее подспорье для троллинга и обзывательств.
Я считаю, что в любом случае, ровнодушно к данной команде относиться будет крайне сложно. Как и к любой другой команде-чемпиону. Поэтому холивары неизбежны и тем лучше для всех.
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Я не помню что кто то говорил про нынешний Ливерпуль в рамках Премьер Лиги, было много сравнений с другим составом Ливерпуля.
Доля правды есть, что другие стали слабее, кто то с тренером, кто то с составом, но я не согласен что только у Ливерпуля есть бюджет. Тот же Евертон при деньгах, а то что они бездарно потратили, как и Ливерпуль когда то, это уже другое дело. Короче у многих есть деньги, по крайней мере были, дело кто как тратит. Хороший пример Лестер, у них не больше чем у Вест Хема, но они эффективно работают с тем что есть.
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Пища для уебков-хэйтеров. Вперед
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