Коллимор объяснил, почему этот "Ливерпуль" не будут считать великой командой

Юрген Клопп Бывший нападающий "Ливерпуля" Стэн Коллимор заявил, что не считает команду Юргена Клоппа одной из величайших в истории английского футбола.

В этом сезоне у "Ливерпуля" просто не было конкурентов, и пандемия коронавируса остановила сезон Премьер-Лиги в марте, когда "красные" нарастили свой отрыв от ближайшего преследователя до 25 очков.

Тем не менее, Коллимору кажется, что это не "Ливерпуль" так силен, а другие выступают слишком слабо из-за ограниченных ресурсов.

"Ливерпуль" — славная команда, и они заслуженно оформят титул через два матча".

"Но празднуя успех своего бывшего клуба, я также буду сетовать на то, что их доминирование — это следствие не только того, что команда Юргена Клоппа была так хороша, а также того, что многие другие были плохи".

"У меня есть опасения, что Премьер-Лига начинает походить на Бундеслигу, Ла Лигу и Лигу 1, где только горстка команд имеет деньги и высасывает лучшие таланты из остальных к себе".

"Поэтому доминирование "Ливерпуля" — это не признак того, что мы видим величайшую команду всех времен. Просто слишком ограниченное количество команд имеют бюджеты для комплектации своих составов, и это ставит другие клубы лиги в неравное положение".

"Ливерпуль" выступает исключительным образом, но войдут ли они в историю как один из величайших английских клубов всех времен? Нет. По причинам перечисленным выше", — сообщил Коллимор Daily Mirror.


Метки Коллимор, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2020 10:00

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  1. mixmaster 15.06.2020 10:29 # mixmaster
    очевидно же - великая команда не может слить Уотфорду 0-3

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  2. liverpoolec23 15.06.2020 10:26 # liverpoolec23
    Он сам то понял что сказал херню

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  3. udaff 15.06.2020 10:23 # udaff
    Ну тут нужно понимать, смотря для кого. Для болельщиков ЛФК эта команда будет возможно даже легендарнее тимы 2005 года. А для болелов соперников и в целом для хейтеров, вот это омрачённое пандемией чемпионство даст хорошее подспорье для троллинга и обзывательств.

    Я считаю, что в любом случае, ровнодушно к данной команде относиться будет крайне сложно. Как и к любой другой команде-чемпиону. Поэтому холивары неизбежны и тем лучше для всех.

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  4. dkas6242 15.06.2020 10:21 # dkas6242
    Я не помню что кто то говорил про нынешний Ливерпуль в рамках Премьер Лиги, было много сравнений с другим составом Ливерпуля.
    Доля правды есть, что другие стали слабее, кто то с тренером, кто то с составом, но я не согласен что только у Ливерпуля есть бюджет. Тот же Евертон при деньгах, а то что они бездарно потратили, как и Ливерпуль когда то, это уже другое дело. Короче у многих есть деньги, по крайней мере были, дело кто как тратит. Хороший пример Лестер, у них не больше чем у Вест Хема, но они эффективно работают с тем что есть.

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  5. beatles-red 15.06.2020 10:10 # beatles-red
    Пища для уебков-хэйтеров. Вперед

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