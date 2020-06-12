Светская хроника за пятницу
Трансфер Тимо Вернера задерживается из-за медобследования. "Манчестер Юнайтед" продолжает борьбу за Анту Фати. Церемония награждения "Ливерпуля" может пройти на парковке "Гудисон Парк". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
Трансфер Тимо Вернера из "РБ Лейпциг" в "Челси" стоимостью 53 миллиона фунтов задерживается по причине того, что из-за коронавирусных ограничений нападающий не может приехать в Лондон на медицинское обследование. (The Athletic)
"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к нападающему "Лиона" Муссе Дембеле. (Manchester Evening News)
"Юнайтед" не собирается признавать поражение в борьбе за вингера "Барселоны" Анту Фати после отклоненного предложения в 89 млн. фунтов и готов утроить зарплату игрока. (Sport)
Агент полузащитника "Баварии" Корентина Толиссо отрицает контакт с "Юнайтед". (Sky Germany)
Юный полузащитник "Бирмингема" Джуд Беллингем отвергнет интерес "Юнйтед" и перейдет в дортмундскую "Боруссию". (Bild)
Полузащитник "Атлетико" Томас Партей не собирается переходить в "Арсенал", а просто хочет прибавку к зарплате. (Mundo Deportivo)
"Арсенал" хочет провалившегося в "Реале" нападающего Луку Йовича. (PianetaMilan)
"Барселона" хочет получить какого-либо защитника от "Тоттенхэма" или "Челси", отправляя в противоположном направлении Филиппе Коутиньо. (Sport)
"Эвертон" и "Тоттенхэм" хотят защитника "Челси" Курта Зума. (Daily Express)
"Тоттенхэм", "Эвертон", "Лестер", "Арсенал" и "Саутгемптон" сражаются за 19-летнего полузащитника "Войводины" Деяна Жукича. (Daily Star)
"Вулверхэмптон" стал очередным клубом Премьер-Лиги, проявившим интерес к защитнику "Ренна" Акселю Дисаси. (L'Equipe)
Китайский нападающий "Эспаньола" У Лэй заинтересовал "Вулверхэмптон". (Mundo Deportivo)
Другое
На следующей неделе УЕФА решит, как быть с оставшимся матчами Лиги Чемпионов и Лиги Европы. (The Independent)
Премьер-Лига будет устраивать по обязательному одноминутному перерыву в каждом из таймов, чтобы игроки могли попить воды из индивидуальных бутылок. Это должно снизить риск подхватить коронавирус. (Daily Mail)
"Ливерпулю", возможно, придется отпраздновать чемпионство в Премьер-Лиге на парковке "Гудисон Парк". (Daily Mail)
12.06.2020 10:00
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"Ливерпулю", возможно, придется отпраздновать чемпионство в Премьер-Лиге на парковке "Гудисон Парк". (Daily Mail)
Не ну это уже зашквар(
(ответить)
Полузащитник "Атлетико" Томас Партей не собирается переходить в "Арсенал", а просто хочет прибавку к зарплате. (Mundo Deportivo)
Источник: http://fapl.ru/posts/78997/
Да понятно что он этот ссаный гейклуб даже не рассмматривал, а местные коронониры в своей радужной реальности уже видели этого уголька в футболке вулвича.
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