Светская хроника за пятницу

Трансфер Тимо Вернера задерживается из-за медобследования. "Манчестер Юнайтед" продолжает борьбу за Анту Фати. Церемония награждения "Ливерпуля" может пройти на парковке "Гудисон Парк". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Трансфер Тимо Вернера из "РБ Лейпциг" в "Челси" стоимостью 53 миллиона фунтов задерживается по причине того, что из-за коронавирусных ограничений нападающий не может приехать в Лондон на медицинское обследование. (The Athletic)



"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к нападающему "Лиона" Муссе Дембеле. (Manchester Evening News)



"Юнайтед" не собирается признавать поражение в борьбе за вингера "Барселоны" Анту Фати после отклоненного предложения в 89 млн. фунтов и готов утроить зарплату игрока. (Sport)



Агент полузащитника "Баварии" Корентина Толиссо отрицает контакт с "Юнайтед". (Sky Germany)



Юный полузащитник "Бирмингема" Джуд Беллингем отвергнет интерес "Юнйтед" и перейдет в дортмундскую "Боруссию". (Bild)



Полузащитник "Атлетико" Томас Партей не собирается переходить в "Арсенал", а просто хочет прибавку к зарплате. (Mundo Deportivo)



"Арсенал" хочет провалившегося в "Реале" нападающего Луку Йовича. (PianetaMilan)



"Барселона" хочет получить какого-либо защитника от "Тоттенхэма" или "Челси", отправляя в противоположном направлении Филиппе Коутиньо. (Sport)



"Эвертон" и "Тоттенхэм" хотят защитника "Челси" Курта Зума. (Daily Express)



"Тоттенхэм", "Эвертон", "Лестер", "Арсенал" и "Саутгемптон" сражаются за 19-летнего полузащитника "Войводины" Деяна Жукича. (Daily Star)



"Вулверхэмптон" стал очередным клубом Премьер-Лиги, проявившим интерес к защитнику "Ренна" Акселю Дисаси. (L'Equipe)



Китайский нападающий "Эспаньола" У Лэй заинтересовал "Вулверхэмптон". (Mundo Deportivo)



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На следующей неделе УЕФА решит, как быть с оставшимся матчами Лиги Чемпионов и Лиги Европы. (The Independent)



Премьер-Лига будет устраивать по обязательному одноминутному перерыву в каждом из таймов, чтобы игроки могли попить воды из индивидуальных бутылок. Это должно снизить риск подхватить коронавирус. (Daily Mail)



"Ливерпулю", возможно, придется отпраздновать чемпионство в Премьер-Лиге на парковке "Гудисон Парк". (Daily Mail)