"Челси" продаст Канте или Жоржиньо, если купит Хаверца

Нголо Канте и Жоржиньо Главному тренеру "Челси" Фрэнку Лэмпарду, возможно, придется продать Нголо Канте или Жоржиньо, чтобы заполучить полузащитника "Байера" Кая Хаверца.

Напомним, еще в феврале "синие" согласовали покупку вингера Хакима Зийеша у "Аякса" за 38 миллионов фунтов, а на прошлой неделе выиграли борьбу за нападающего Тимо Вернера, чьи отступные по контракту с "РБ Лейпциг" составляют 53 млн. фунтов.

На днях также стало известно, что "Челси" уже вступил в переговоры с "Байером" насчет оцениваемого в 70 млн. фунтов. Наконец, Лэмпард по-прежнему надеется укрепить левый фланг обороны с помощью Бена Чилуэлла из "Лестера".

Однако The Sun утверждает, что столь крупные траты Лэмпарду придется частично отбить. Если Хаверц все же придет на "Стэмфорд Бридж", то, вероятно, заменит Канте или Жоржиньо.

Интерес к Канте, которого уже год не оставляют в покое травмы, проявляет ПСЖ, а виды на Жоржиньо имеет "Ювентус".


Метки Байер, Жоржиньо, Канте, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 411

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  1. martingor 11.06.2020 13:15 # martingor
    продадут пол команды чтобы купить покрыть расходы за двоих непонятных кого и с ними обосрутся во пенсы долбоебы я ОРРРУУУУ

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  2. farot 11.06.2020 13:05 # farot
    Однако The Sun утверждает, что столь крупные траты Лэмпарду придется частично отбить.

    Источник: http://fapl.ru/posts/78981/#reply

    ну так траты будут отбиваться Бакайоками и Батшуайами.
    Хотя не исключено, что связка Жоржиньо+Эмерсон полетит в Турин

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