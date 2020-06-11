"Челси" продаст Канте или Жоржиньо, если купит Хаверца

Главному тренеру "Челси" Фрэнку Лэмпарду, возможно, придется продать Нголо Канте или Жоржиньо, чтобы заполучить полузащитника "Байера" Кая Хаверца.

Напомним, еще в феврале "синие" согласовали покупку вингера Хакима Зийеша у "Аякса" за 38 миллионов фунтов, а на прошлой неделе выиграли борьбу за нападающего Тимо Вернера, чьи отступные по контракту с "РБ Лейпциг" составляют 53 млн. фунтов.



На днях также стало известно, что "Челси" уже вступил в переговоры с "Байером" насчет оцениваемого в 70 млн. фунтов. Наконец, Лэмпард по-прежнему надеется укрепить левый фланг обороны с помощью Бена Чилуэлла из "Лестера".



Однако The Sun утверждает, что столь крупные траты Лэмпарду придется частично отбить. Если Хаверц все же придет на "Стэмфорд Бридж", то, вероятно, заменит Канте или Жоржиньо.



Интерес к Канте, которого уже год не оставляют в покое травмы, проявляет ПСЖ, а виды на Жоржиньо имеет "Ювентус".