Президент "Атлетико" призвал отдать трофей Лиги Чемпионов его клубу за победу над "Ливерпулем"

Президент "Атлетико" Энрике Сересо заявил, что его клуб должен быть назван победителем Лиги Чемпионов, если элитный европейский турнир не будет доигран в этом сезоне.

Напомним, УЕФА до сих пор не определился, когда и как будет завершен этот розыгрыш Лиги Чемпионов — ходят слухи, что футбольные чиновники собираются провести оставшиеся матчи плей-офф в Лиссабоне с помощью мини-турнира.



Как бы то ни было, на данный момент сохраняется вероятность того, что оставшиеся матчи не будут сыграны. В таком случае Сересо призывает отдать трофей "Атлетико" как клубу, в марте выбившему из борьбы действующего победителя турнира в лице "Ливерпуля".



"Рассуждая гипотетически, если коронавирус не позволит полностью завершить розыгрыш Лиги Чемпионов, чемпионом должен быть назван тот, кто победил действующего чемпиона".



"Все еще остается несколько матчей — четвертьфиналы, полуфиналы, финал. Насколько мы понимаем, УЕФА пытается сосредоточить все эти матчи в одном городе. Говорят об Испании, Португалии, но мы пока ничего не знаем".



"Остается 11 матчей, включая четыре оставшихся матча 1/8 финала. Полагаю, они ждут, как будет развиваться пандемия, а затем примут решение", — сообщил Сересо Mundo Deportivo.