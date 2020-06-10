УЕФА хочет доиграть Лигу Чемпионов с помощью мини-турнира в Лиссабоне

УЕФА склоняется к проведению четвертьфинальных, полуфинальных и финального матча Лиги Чемпионов в Лиссабоне.

Напомним, финал этого розыгрыша Лиги Чемпионов должен был состояться в Стамбуле еще 30 мая, однако пандемия коронавируса заставила УЕФА пересмотреть свои планы.



Сложная эпидемиологическая обстановка в Турции, а также проблемы с логистикой затрудняют проведение финала Лиги Чемпионов в Стамбуле, и за последние недели УЕФА провел массу встреч, обсуждая различные сценарии завершения своих турниров.



УЕФА рассматривал варианты с переносом оставшихся матчей плей-офф Лиги Чемпионов в Испанию, Германию и даже Россию, но, как утверждает BBC, вероятно, остановится на Лиссабоне — в том числе потому, что в турнире уже не осталось португальских команд.



Аналогичным образом УЕФА собирается перенести четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги Европы, чей розыгрыш должен был завершиться в польском Гданьске 27 мая. Здесь, как ожидается, выбор будет сделан в пользу Германии, причем это могут быть несколько городов: Гельзенкирхен, Кельн, Дуйсберг и Дюссельдорф.



Исполком УЕФА должен принять соответствующие решения 17 июня. Также футбольным чиновникам предстоит определиться, как быть с оставшимися матчами 1/8 финала в Лиге Чемпионов и Лиге Европы — например, "Манчестер Сити" все еще ждет в гости "Реал", а "Челси" должен отправиться к "Баварии".