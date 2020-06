Светская хроника за среду

Тиагу Силва может перейти в один из клубов Премьер-Лиги. "Челси" надеется купить Кая Хаверца за 70 миллионов фунтов. Мерсисайдское дерби может пройти на "Сент-Мэри". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

ПСЖ решил не продлевать контракт с Тиаго Силвой, однако 35-летний бразильский защитник уверен, что сможет провести еще минимум два сезона в большом европейском клубе, к поискам которого он и приступает. (ESPN)



"Арсенал", "Эверон", "Ньюкасл", "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон" хотят Тиаго Силву. (90min)



"РБ Лейпциг" предпочитает продать защитника Дайо Упамекано, которого ранее сватали в "Арсенал", этим летом, чем лишиться через год безо всякой компенсации. (Bild)



"Арсенал" все еще надеется избежать продажи Пьер-Эмерика Обамеянга, собираясь склонить нападающего к новому контракту через его отца. (The Telegraph)



Обамеянг и его одноклубник Александр Лакасетт оба находятся в шорт-листе "Интера". (Mundo Deportivo)



"Манчестер Юнайтед" не отправит вингера Даниэля Джеймса в аренду. (Manchester Evening News)



В "Челси" уверены, что вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо перейдет в "Юнайтед", а потому решили не терять время даром и переключили свое внимание на Кая Хаверца из "Байера". (ESPN)



"Челси" надеется договориться с "Байером" о цене за Хаверца в 70 миллионов фунтов. Диалог двух клубов уже идет. (The Guardian)



"Астон Вилла" попытается купить 24-летнего вингера "Брентфорда" Саида Бенрахму, который также находится в шорт-листе "Челси". (The Athletic)



"Лестер" рассматривает Николаса Тальяфико из "Аякса" на замену своему защитнику Бену Чилуэллу, на которого нацелен "Челси". (Daily Mirror)



Полузащитник Идрисса Гейе не собирается уходить из ПСЖ, несмотря на интерес со стороны "Вулверхэмптона" и своего бывшего клуба "Эвертона". (Le 10 Sport)



Другое



Запланированное на 21 июня дерби между "Эвертоном" и "Ливерпулем" может быть сыграно на "Сент-Мэри", стадионе "Саутгемптона", если "Гудисон Парк" не получит необходимый сертификат безопасности. (Daily Mail)



Количество контактов на тренировках клубов Премьер-Лиги снизилось в два раза относительно докоронавирусного времени. (The Guardian)



Инвесторы из Саудовской Аравии готовы купить "Ньюкасл", даже если "сороки" вылетят из Премьер-Лиги. (The Telegraph)



Сделка саудитов с Майком Эшли по "Ньюкаслу" имеет серьезные проблемы с прохождением проверки Премьер-Лигой. (Daily Mirror)



В прошлом сезоне суммарные убытки клубов Премьер-Лиги составили 600 млн. фунтов. (The Independent)



Сезоны Лиги Один и Лиги Два не будут доиграны, а итоговые таблицы составят, исходя из среднего количества набранных очков за матч. (BBC)



Клубам Футбольной Лиги придется вернуть своим держателям сезонных абонементов 21 млн. фунтов. (Daily Mail)



Ла Лига готова заполнять стадионы на 30 процентов во время матчей уже в этом сезоне. (Evening Standard)



Экс-вингер "Юнайтед" Райан Гиггз признался, что устроил выговор Криштиану Роналду, когда увидел, как тот пьет колу за завтраком. (The Sun)



"Брайтон" предложит своим фанатам попасть на трибуны стадиона после возобновления сезона в виде картонных копий. (Sky Sports)



Мисс Бум Бум Великобритании Джессика Лопес пообещала обнажиться, если "Челси" выиграет Лигу Чемпионов. (The Sun)