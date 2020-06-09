Коллимор: "Вернер — не Месси или Роналду, он бы провалился в "Ливерпуле"

Экс-нападающий "Ливерпуля" Стэн Коллимор считает, что нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер провалился бы в команде Юргена Клоппа.

Болельщики "Ливерпуля" весьма расстроились, когда на прошлой неделе узнали, что Вернер выбрал для продолжения карьеры не их клуб, а "Челси".



Коллимор не разделяет эти чувства, указывая на то, что Тимо все равно не вытеснил бы из стартового состава "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино или Садио Мане.



"Переход Тимо Вернера в "Челси" идеален для всех заинтересованных сторон. Идеален для игрока, идеален для "синих", идеален для "РБ Лейпциг", который получает 53 миллиона фунтов. А также идеален для "Ливерпуля".



"Он хороший, надежный и многообещающий нападающий. У него нет слабых мест, он хорошо держит мяч, он мобилен, он проникает в штрафную и забивает голы".



"Но фанаты "Ливерпуля", которые рыдают от того, что упустили его, могут вытереть слезы, потому что он не Лионель Месси или Криштиану Роналду. Будь он какой-нибудь реинкарнацией их обоих, их реакцию еще можно было бы простить".



"Ливерпуль" — европейские чемпионы, чемпионы мира и в ближайшем будущем чемпионы Премьер-Лиги, и он бы оказался под громадным давлением, если бы стал знаковым приобретением на "Энфилде" этим летом".



"Также факт в том, что у "Ливерпуля", возможно, самая сбалансированная тройка нападения в мире, и мне сложно понять, где бы Вернеру нашлось место".



"Я не представляю себе, что он вытеснил бы кого-нибудь из этой тройки, учитывая их совместные достижения. Я даже допускаю, что он провалился бы в "Ливерпуле".



"Почему? Потому что для 24-летнего игрока попадание в такого рода раздевалку было бы весьма пугающим".



"А вот в "Челси" он оглянется, увидит Тэмми Абрахэма и Оливье Жиру и подумает: "Да, это хорошие игроки, но я готов к конкуренции с ними", — сообщил Коллимор Daily Mirror.