Коллимор: "Вернер — не Месси или Роналду, он бы провалился в "Ливерпуле"
Экс-нападающий "Ливерпуля" Стэн Коллимор считает, что нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер провалился бы в команде Юргена Клоппа.
Болельщики "Ливерпуля" весьма расстроились, когда на прошлой неделе узнали, что Вернер выбрал для продолжения карьеры не их клуб, а "Челси".
Коллимор не разделяет эти чувства, указывая на то, что Тимо все равно не вытеснил бы из стартового состава "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино или Садио Мане.
"Переход Тимо Вернера в "Челси" идеален для всех заинтересованных сторон. Идеален для игрока, идеален для "синих", идеален для "РБ Лейпциг", который получает 53 миллиона фунтов. А также идеален для "Ливерпуля".
"Он хороший, надежный и многообещающий нападающий. У него нет слабых мест, он хорошо держит мяч, он мобилен, он проникает в штрафную и забивает голы".
"Но фанаты "Ливерпуля", которые рыдают от того, что упустили его, могут вытереть слезы, потому что он не Лионель Месси или Криштиану Роналду. Будь он какой-нибудь реинкарнацией их обоих, их реакцию еще можно было бы простить".
"Ливерпуль" — европейские чемпионы, чемпионы мира и в ближайшем будущем чемпионы Премьер-Лиги, и он бы оказался под громадным давлением, если бы стал знаковым приобретением на "Энфилде" этим летом".
"Также факт в том, что у "Ливерпуля", возможно, самая сбалансированная тройка нападения в мире, и мне сложно понять, где бы Вернеру нашлось место".
"Я не представляю себе, что он вытеснил бы кого-нибудь из этой тройки, учитывая их совместные достижения. Я даже допускаю, что он провалился бы в "Ливерпуле".
"Почему? Потому что для 24-летнего игрока попадание в такого рода раздевалку было бы весьма пугающим".
"А вот в "Челси" он оглянется, увидит Тэмми Абрахэма и Оливье Жиру и подумает: "Да, это хорошие игроки, но я готов к конкуренции с ними", — сообщил Коллимор Daily Mirror.
09.06.2020 15:00
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Последние комментарии:
"А вот в "Челси" он оглянется, увидит Тэмми Абрахэма и Оливье Жиру и подумает: "Да, это хорошие игроки, но я готов к конкуренции с ними"
Чёто в голос
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Интересно, как будут скулить пенсы, если он в Щольсе не заиграет хахах
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Но фанаты "Ливерпуля", которые рыдают от того, что упустили его, могут вытереть слезы, потому что он не Лионель Месси или Криштиану Роналду.У вас есть яркий футболист Минамино.Нахуй вам Вернер.
(ответить)
Ни дня без оправдания колбасы.
Казалось бы, ну не купили и не купили, а вони столько, как личная обида.
(ответить)
Хуйню дегенерат несет. Салаха на изи заменил бы, учитывая, что он на фланге играет. Классический обосрамс в стиле чулси #нинуженбыл.
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Как горят анусы у быдлопортовых.Красота.
(ответить)
Он из топов никому не нужен был. Баварка, как правило, всех хороших игроков раскупает в своей лиге, даже они, регулярно играя против Вернера и зная, что это за фрукт, решили, что бревноват человек. А ведь Леве нужна замена, но Вернер для грандов - не усиление, для середняков без истории вроде лондонского футбольного клуба «Щленще» - вполне.
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Он б не вытянул роль фирмича. Либо надо было схему менят
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Нинужен был!!! *cry*
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Капееец, что за мышление, а где гарантия, что эта тройка без травмы будут играть??? Или они железные? Если Вернера купили бы, эта же тройка будут стараться лучше играть, чтобы место свое не уступить. Качественная скамейка всегда залог успеха.
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Коллимор сам провалился в Ливерпуле, будучи самым дорогим трансфером на тот момент.
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колбасников до сих пор штормит
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