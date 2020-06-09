Топ-10 звездных нападающих, провалившихся в Премьер-Лиге

Поиск забивного нападающего — всегда непростая задача для клуба. Не всегда ее могут решить даже большие финансовые возможности. История Премьер-Лиги знает достаточно примеров того, как состоявшиеся форварды не могли заиграть в английском чемпионате.

Предлагаем вам десятку наиболее знаковых случаев, подтверждающих, что даже большому мастеру иногда нужна удача в вопросах времени и места.



10. Эрнан Креспо ("Интер" - "Челси", 2003, 16.8 млн. фунтов)



Если оценивать общий талант форварда, не заигравшего в Англии, то Креспо должен быть среди лидеров. Один из лучших нападающих своего времени, четвертый бомбардир в истории сборной Аргентины, легендарный футболист Серии А. Креспо было 28, когда он перебрался в "Челси", став частью первой крупной закупки клуба в эпоху Романа Абрамовича.



Показатели Эрнана в Англии не так плохи: он забил 20 голов в 49 матчах Премьер-Лиги. Но ожидаемого влияния на судьбу "Челси" аргентинец так и не окахал. Более того, свой второй год он провел в аренде в "Милане". Жозе Моуриньо предоставил ему шанс в сезоне 2005/06, Креспо забил несколько мячей, но так и не убедил тренера в том, что он может стать либо равным конкурентом, либо партнером для Дидье Дрогба.



9. Матея Кежман ("ПСВ" - "Челси", 2004, 5.3 млн. фунтов)



Такой рейтинг можно составлять из одних только форвардов "Челси". С Кежманом все тоже не так плохо. По крайней мере, 25-летний серб обошелся лондонцам недорого, был в клубе всего год, после чего за те же деньги уехал в "Атлетико". Он также забивал в знаменитом финале Кубка Лиги "Ливерпулю". Спустя время сам Кежман признался, что период в "Челси" был лучшим в его карьере. Он поиграл за одну из сильнейших команд Европы и стал чемпионом Англии.



И все же период этот был не таким продуктивным, как бы того хотелось. С годами статус Кежмана упал, но в момент трансфера он считался одним из самых опасных форвардов в Европе. В Эйндховене Матея забил 105 мячей в 122 играх. За "Челси" в Премьер-Лиге он отличился только четыре раза.



8. Сергей Ребров ("Динамо" Киев - "Тоттенхэм", 2000, 11 млн. фунтов)



Ребров был одним из самых амбициозных трансферов в истории "Тоттенхэма" — по крайней мере, до того, что началось в эпоху "после Гарета Бэйла". Об украинском форварде стали забывать со временем, но в конце девяностых он и Шевченко считались одним из самых опасных атакующих дуэтов в Европе. "Шпоры" явно надеялись на то, что получат хотя бы половину того, что "Милан" получил от приобретения Шевченко годом ранее.



Но период Реброва в Англии стал полным разочарованием. В 26 он должен был находиться на пике, но не смог адаптироваться к игре в Премьер-Лиге. Всего девять голов в чемпионате в первый сезон. Гленн Ходдл Реброву не доверял в принципе, и его карьера в "Тоттенхэме" вскоре подошла к концу. Правда, позже он поиграл за другой столичный клуб, "Вест Хэм", уже в Чемпионшипе, но тоже без успеха для себя. Более-менее восстановить репутацию Реброву удалось только после возвращения в киевское "Динамо".



7. Фернандо Морьентес ("Реал" - "Ливерпуль", 2005, 9.3 млн. фунтов)



Фернандо Морьентес сделал достаточно для того, чтобы стать легендой "Реала": и в плане забитых мячей, и в плане выигранных трофеев. Но день его ухода из клуба всегда казался вопросом времени. Состав "Реала" в начале нулевых становился все более звездным, и с Раулем и Роналдо в команде Морьентес уходил далеко на второй план. Он провел успешный арендный сезон в "Монако", но родной клуб отреагировал приобретением Майкла Оуэна. По ходу кампании 2005/06 пришло время уходить.



По иронии, Морьентеса подписал "Ливерпуль", продавший Оуэна в Мадрид. В 28 Фернандо был еще в соку, и потому его цифры в команде Рафы Бенитеса стали разочарованием: всего восемь голов за полтора года в английском чемпионате. Морьентесу также не удалось выиграть свою четвертую Лигу Чемпионов в карьере, потому что в сезоне 2004/05 он уже был заигран в турнире за "Реал".



6. Альваро Мората ("Реал" Мадрид - "Челси", 2017, 60 млн. фунтов)



Ромелу Лукаку летом 2017 значился первой опцией для Антонио Конте, но вариант с Альваро Моратой, на первый взгляд, был не хуже. У 25-летнего испанца имелся опыт игры за самые большие клубы на самом высоком уровне, а также солидная статистика что в "Ювентусе", что в мадридском "Реале". И ее Мората достигал, не имея регулярного места в составе.



В этом отчасти могла быть проблема. Мората впервые в карьере столкнулся с очень высокими ожиданиями, став безоговорочно основным форвардом. Он справлялся неплохо поначалу, у него были приличные отрезки, но уже скоро Конте открыто выказывал разочарованием испанцем. То же затем произошло и с Маурицио Сарри. У Альваро, очевидно, были серьезные навыки, но не было нужной для его роли агрессии в игре. Спустя полтора года и 16 голов в Премьер-Лиге, Мората вернулся в Испанию.



5. Гонсало Игуаин ("Ювентус" - "Челси", 2019, аренда)



Когда Сарри усадил Морату в запас, он передавал сообщения руководству клуба, надеясь на подписание своего старого знакомого Гонсало Игуаиана. "Челси" взял его в аренду на полгода в январе 2019. Очень скоро тренер "синих", по сути, отказался и от него. Игуаин быстро разочаровал, и в самых важных матчах Сарри все так же отдавал предпочтение номинальному вингеру Эдену Азару.



Справедливости ради, ожидания были не настолько высокими. Игуаин приехал в Англию в 31. Его арендный период в "Милане" уже дал причины сомневаться в мотивации аргентинца. И все же от форварда с таким послужным списком всегда ждут большого. Наверное, Игуаин разминулся с Премьер-Лигой во времени.



4. Диего Форлан ("Индепендьенте" - "Манчестер Юнайтед", 2002, 6.9 млн. фунтов)



Трансфер Форлана в 2002 году выглядел большим событием. "Юнайтед" подписал одного из самых перспективных нападающих Южной Америки, которому обещали большое будущее в Европе. В принципе, так и произошло. Другое дело, что произошло не в Манчестере.



Учитывая, что Форлан в будущем заработал себе статус культового форварда в Испании и в родном Уругвае, есть причины оглядываться назад и рассуждать о том, "как могло быть". Но в Манчестере у Диего откровенно не пошло. Ему понадобилось более 30 матчей, чтобы забить свой первый гол за "Юнайтед". Всего за два с половиной года в клубе он отличился 17 раз. Правда, Форлан все равно оставил по себе приятные воспоминания. В первую очередь, дублем на поле "Ливерпуля" в декабре 2002.



3. Роберто Сольдадо ("Валенсия" - "Тоттенхэм", 2013, 26 млн. фунтов)



Летом 2013 "Тоттенхэм" тратил еще не полученные за Гарета Бэйла деньги и пару раз побил собственный трансферный рекорд. Роберто Сольдадо тоже успел побыть самым дорогим игроком в истории "шпор". С этой точки зрения, его трансфер нужно назвать провальным.



За два сезона в клубе испанец, известный бомбардир "Хетафе" и "Валенсии", забил только семь голов в чемпионате. Сольдадо потерялся в Лондоне настолько, что стал нести какую-то опасность, только исполняя пенальти. В его защиту можно сказать, что "Тоттенхэм" в первые месяцы после ухода Бэйла мучительно строил игру и с трудом создавал моменты. В процессе Сольдадо растерял остатки уверенности в себе, и в 2015 году вернулся в "Валенсию", упав в цене в четыре раза.



С другой стороны, мучения испанца в "Тоттенхэме" определенно помогли заиграть и раскрыться Харри Кейну.



2. Радамель Фалькао ("Монако" - "Манчестер Юнайтед", 2014, аренда)



Фалькао был одним из самых опасных форвардов мира в первой половине десятилетия. В Манчестер он перешел после серьезной травмы и только лишь на правах аренды — с этой точки зрения, ожидания были меньшими. Но колумбиец в Англии был настолько плох, что этому сложно было найти оправдания. "Тень самого себя" — это еще будет сказано мягко.



С этим трансфером многое было не так с самого начала. В 2014 "Юнайтед" назначил Луи Ван Галя, а также попал под влияние агента Жорже Мендеша, предлагавшего клубу сделки для поддержания статуса топ-клуба. Аренда Фалькао на огромную зарплату состоялась. За сезон на "Олд Траффорд" Радамель забил четыре гола. Затем Мендеш отправил его в "Челси", помогать Жозе Моуриньо, но в Лондоне Фалькао, снова столкнувшийся с травмами, был еще менее полезен — всего один гол за компанию.



Объяснения выступлениям Фалькао в Англии найти можно, но в Премьер-Лигу, казалось, приехал однофамилец форварда, наводившего прежде страх на соперников "Порту", "Атлетико" и "Монако".



1. Андрей Шевченко ("Милан" - "Челси", 2006, 30.8 миллиона фунтов)



Украинец был единственным иностранным обладателем "Золотого мяча", подписанным английским клубом. Более того, лучшим футболистом Европы его признали всего за полтора года до перехода в "Челси". Один из сильнейших форвардов своего времени, Шевченко был самым большим и самым неудачным приобретением клуба в новую эру.



Идея приобрести нападающего "Милана" была для Романа Абрамовича почти принципиальной. Жозе Моуриньо летом 2006 хотел Сэмюэля Это'О, больше подходившего его планам, но в итоге согласился на Шевченко. В каком-то смысле этот переход положил начало конца первого периода португальца в клубе.



У Моуриньо, вопреки легендам, не было отрицательного предубеждения к Шевченко. Проблема было в том, что украинец, во-первых, прошел свой игровой пик. Он переживал физические последствия травм. Психологически он был не в лучшем состоянии, и Шевченко также не удалось влиться в коллектив так, как, например, пришедшему тем же летом Михаэлю Баллаку.



Периодические проявления класса у Шевченко случались — как выдающийся гол в ворота "Тоттенхэма". Но всего девять голов за два сезона чемпионата были непозволительной статистикой для нападающего такого уровня.



Желанный Абрамовичем, а не тренером, Андрей Шевченко стал символом противостояния владельца с Жозе Моуриньо, хотя причины его неудач были банальными. Хорошим итогом периода украинца в "Челси" стал прогресс Дидье Дрогба, вышедшего на новый для себя уровень после появления такого звездного конкурента.



Иван Громиков специально для FAPL.ru