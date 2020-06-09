Премьер-Лига готова устроить нелепую церемонию "Ливерпулю"
Премьер-Лига задумывается о том, чтобы сделать церемонию награждения "Ливерпуля" максимально нелепой, заставив игроков команды Юргена Клоппа соблюдать социальную дистанции при поднятии чемпионского кубка.
Как известно, "Ливерпуль" и так будет лишен возможности получить заветный трофей перед своими фанатами и провести чемпионский парад по улицам города ввиду пандемии коронавируса.
Однако The Times стало известно, что исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс готовит еще одну инициативу, которая может несколько омрачить радость "красных".
Вдохновившись тем, как в прошлом месяце "Ред Булл" отпраздновал завоевание Кубка Австрии, Мастерс хочет, чтобы игроки "Ливерпуля" тоже встали по отдельности на сцене при чемпионской церемонии в конце сезона.
Правды ради, та церемония "Ред Булл" вызвала массу нареканий — игроки едва провели 90 минут контактного матча, после которого их заставили встать внутрь начерченных кружков и передавать трофей на вытянутых руках.
09.06.2020 17:00
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Наоборот вошли бы в историю
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Даже АПЛ ссыт в рот им)))
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И надо, чтобы Джеррард ещё кубок вручил) хоть подержит его, уже хорошо будет))))
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Просто все просто все ссут на пуков
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Чемпионство и так будет без зрителей что может быть хуже?
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нелепая церемония нелепого чемпионства...на такую ду-ду может согласится только ущербный неудачник...
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хорошо насыпал корма, дегенераты визжа схавают)
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миша держит марку
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корм для троллей.
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