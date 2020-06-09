Премьер-Лига готова устроить нелепую церемонию "Ливерпулю"

Премьер-Лига задумывается о том, чтобы сделать церемонию награждения "Ливерпуля" максимально нелепой, заставив игроков команды Юргена Клоппа соблюдать социальную дистанции при поднятии чемпионского кубка.

Как известно, "Ливерпуль" и так будет лишен возможности получить заветный трофей перед своими фанатами и провести чемпионский парад по улицам города ввиду пандемии коронавируса.



Однако The Times стало известно, что исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс готовит еще одну инициативу, которая может несколько омрачить радость "красных".



Вдохновившись тем, как в прошлом месяце "Ред Булл" отпраздновал завоевание Кубка Австрии, Мастерс хочет, чтобы игроки "Ливерпуля" тоже встали по отдельности на сцене при чемпионской церемонии в конце сезона.



Правды ради, та церемония "Ред Булл" вызвала массу нареканий — игроки едва провели 90 минут контактного матча, после которого их заставили встать внутрь начерченных кружков и передавать трофей на вытянутых руках.



