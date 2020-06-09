Премьер-Лига готова устроить нелепую церемонию "Ливерпулю"

Джордан Хендерсон Премьер-Лига задумывается о том, чтобы сделать церемонию награждения "Ливерпуля" максимально нелепой, заставив игроков команды Юргена Клоппа соблюдать социальную дистанции при поднятии чемпионского кубка.

Как известно, "Ливерпуль" и так будет лишен возможности получить заветный трофей перед своими фанатами и провести чемпионский парад по улицам города ввиду пандемии коронавируса.

Однако The Times стало известно, что исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс готовит еще одну инициативу, которая может несколько омрачить радость "красных".

Вдохновившись тем, как в прошлом месяце "Ред Булл" отпраздновал завоевание Кубка Австрии, Мастерс хочет, чтобы игроки "Ливерпуля" тоже встали по отдельности на сцене при чемпионской церемонии в конце сезона.

Правды ради, та церемония "Ред Булл" вызвала массу нареканий — игроки едва провели 90 минут контактного матча, после которого их заставили встать внутрь начерченных кружков и передавать трофей на вытянутых руках.


Метки видео, Ливерпуль, Премьер-Лига, Ред Булл

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2020 17:00

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  1. gormartin 09.06.2020 18:28 # gormartin
    Наоборот вошли бы в историю

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  2. goey 09.06.2020 18:19 # goey
    Даже АПЛ ссыт в рот им)))

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  3. iceteam 09.06.2020 18:07 # iceteam
    И надо, чтобы Джеррард ещё кубок вручил) хоть подержит его, уже хорошо будет))))

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  4. januzaj00 09.06.2020 18:00 # januzaj00
    Просто все просто все ссут на пуков

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  5. yamateh 09.06.2020 17:55 # yamateh
    Чемпионство и так будет без зрителей что может быть хуже?

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  6. kojan 09.06.2020 17:27 # kojan
    нелепая церемония нелепого чемпионства...на такую ду-ду может согласится только ущербный неудачник...

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  7. gerrard08 09.06.2020 17:25 # gerrard08
    хорошо насыпал корма, дегенераты визжа схавают)

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  8. lfcynwa 09.06.2020 17:16 # lfcynwa
    миша держит марку

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  9. scholes18 09.06.2020 17:12 # scholes18
    корм для троллей.

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