Светская хроника за понедельник

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" следит за Лаутаро Мартинесом. "Тоттенхэм" хочет Рубена Невеша. Гарет Бэйл застраховал свою левую ногу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" следит за ситуацией вокруг нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса, который никак не договорится с "Барселоной". (MArca)

"Юнайтед" еще несколько недель назад установил контакт с полузащитником "Байера" Каем Хаверцем. (Daily Star)

"Юнайтед" может купить нападающего "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса. (Daily Mirror)

"Рома" надеется продлить аренду защитника "Юнайтед" Криса Смоллинга на следующий сезон, предусмотрев опцию выкупа за 13 миллионов фунтов. (Il Tempo)

Защитник Анхелиньо вернется в "Манчестер Сити" после аренды в "РБ Лейпциг". (Manchester Evening News)

30-летний полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич отверг интерес "Челси" и ПСЖ, потому что хочет перейти в "Барселону". (Marca)

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо хочет полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша. (Le 10 Sport)

"Фламенго" отклонил предложение "Тоттенхэма" в 16 млн. фунтов по полузащитнику Жерсону. (Goal)

"Тоттенхэм" отказался от борьбы за полузащитника Николо Дзаньоло после того, как "Рома" установила цену в 62 млн. фунтов за свою звезду. (Daily Star)

"Тоттенхэм" и "Эвертон" хотят защитника "Интера" Диего Година. (Calciomercato)

"Эвертон" — главный претендент на полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо, который также интересен "Арсеналу" и "Вулверхэмптону". (Tuttosport)

"Вулверхэмптон" присмотрел полузащитника ПСЖ Идриссу Гейе на замену Рубену Невешу, за которым охотятся топ-клубы. (Daily Express)

"Ньюкасл" может купить 34-летнего полузащитника "Реала" Луку Модрича за 27 млн. фунтов. (Todofichajes)

Другое

Игроки Премьер-Лиги обеспокоены, что берущие тесты на коронавирус работники не сдают тесты сами. (The Sun)

Боссы Премьер-Лиги готовы наказывать штрафами и даже снятием очков игроков и команды, которые будут нарушать протоколы безопасности COVID-19. (The Sun)

После возобновления сезона Премьер-Лиги мячи будут подавать не болбои, а сотрудники клубов. (Daily Mail)

Очередной раунд тестирования на коронавирус в Чемпионшипе выявил два положительных случая. (BBC)

Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет ввести лимиты на зарплаты и трансферные суммы в футболе. (Sky Sports)

Чтобы сделка по приобретению "Ньюкасла" не сорвалась, Саудовская Аравия пытается уладить конфликт с катарским телеканалом beIN Sports насчет распространения пиратских спортивных трансляций. (Daily Mail)

Экс-нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт покинул "Фейеноорд", поставив свою тренерскую карьеру на паузу по причинам личного характера. (Daily Mirror)

"Астон Вилла" не накажет своего защитника Тайрона Мингса, который вышел на акцию протеста против произвола в отношении чернокожих. (Daily Express)

Вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо оштрафовали за то, что он пригласил к себе домой парикмахера для стрижки и тем самым пренебрег правилами безопасности. (BBC)

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс извинился за то, что случайно выложил порнографическую картинку в твиттере. (Evening Standard)

Вингер "Реала" Гарет Бэйл застраховал свою левую ногу на 100 млн. фунтов — как и певица Кайли Миноуг свою задницу. (Daily Star)


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Автор mihajlo   

Дата 08.06.2020 06:00

Количество просмотров Просмотров: 3149

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Последние комментарии:




  1. alexomck 08.06.2020 08:49 # alexomck
    свою задницу

    Источник: http://fapl.ru/posts/78917/?c=1

    доставляющий переводчик на фапле всеж - не промт какой.

    (ответить)

  2. nietzsche 08.06.2020 08:44 # nietzsche
    Игроки Премьер-Лиги обеспокоены, что берущие тесты на коронавирус работники не сдают тесты сами. (The Sun)

    Работники берущие тесты на коронавирус у игроков Премеьр-лиги обеспокоены, что берущие тесты на коронавирус работники не сдают тесты сами.

    (ответить)

  3. muaxaxaxa 08.06.2020 08:06 # muaxaxaxa
    Разве Кайли застраховала жопень свою? Не Джей Ло?

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  4. shearer1 08.06.2020 07:28 # shearer1
    Вингер "Реала" Гарет Бэйл застраховал свою левую ногу на 100 млн. фунтов-
    значит в Ньюкасл...

    (ответить)

  5. sayanara 08.06.2020 07:01 # sayanara
    Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс извинился за то, что случайно выложил порнографическую картинку в твиттере. (Evening Standard)

    Источник: http://fapl.ru/posts/78917/




    ну какой клуб, такие и легенды

    (ответить)

  6. januzaj00 08.06.2020 06:12 # januzaj00
    Игроки Премьер-Лиги обеспокоены, что берущие тесты на коронавирус работники не сдают тесты сами. (The Sun)

    Боссы Премьер-Лиги готовы наказывать штрафами и даже снятием очков игроков и команды, которые будут нарушать протоколы безопасности COVID-19. (The Sun)

    Источник: http://fapl.ru/posts/78917/


    Представьте, пуки от картонной радости будут устраивать пир на весь ливерпуль, а им после этого отнимут 25 очков. Это будет мегафейл

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  7. mc-od 08.06.2020 06:09 # mc-od
    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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