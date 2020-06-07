Почему Тимо Вернер предпочел "Челси" "Ливерпулю"

Один из самых результативных нападающих Бундеслиги последних лет Тимо Вернер определился с новым клубом и готов подписать контракт с "Челси", как только "синие" выплатят его нынешнему клубу "РБ Лейпциг" 53 миллиона фунтов отступных. Как "Челси" удалось обойти "Ливерпуль", который был фаворитом гонки за Вернера? Каковы перспективы Тимо на "Стэмфорд Бридж"?

Имя Тимо Вернера давно связывали с различными европейскими клубами, но чаще всего — с топ-клубами Премьер-Лиги. Считалось, что в скором времени форвард, в контракте которого с "Лейпцигом" прописана "клаусула" в 53 млн. фунтов, истекающая в середине июня, будет приобретен "Ливерпулем". Но в последний момент "Челси" обошел на повороте "красных", предложив немцу контракт с зарплатой в 200 тысяч фунтов и гарантии места в основном составе. Последнего "Ливерпуль" дать Вернеру не мог, так как у Клоппа есть сыгранное и мастеровитое трио форвардов Фирмино-Мане-Салах, а вот "Челси" действительно нуждался в стабильно забивающем форварде в пару к Тэмми Абрахэму.



Нет ничего удивительного в том, что Тимо Вернер пользуется спросом. В течение последних четырех лет, что он провел в "Лейпциге", Вернер зарекомендовал себя как один из самых ярких молодых игроков в Бундеслиге. Совсем недавно он напомнил о себе хет-триком в ворота "Майнца" в матче, где "быки" легко обыграли соперника 5:0, а в матче с "Кельном" забил классический для себя гол, убежав в контратаку после паса голкипера Гулачи.



Этот пока еще не завершенный сезон — лучший для Тимо в "Лейпциге" и в карьере в целом. В 40 матчах во всех соревнованиях он забил 31 мяч и находится в отличной форме после возобновления чемпионата, как и вся команда Юлиана Нагельсманна. Всего же у Тимо 92 гола в 154 матчах за РБ и 14 мячей в 103 поединках за родной "Штутгарт". Как видим, "Лейпциг" сумел заметить талант Вернера и развить его, хотя в юные годы Тимо не блистал результативностью.



В этом сезоне Тимо забил четыре мяча в Лиге Чемпионов, один из которых случился в Англии — в ворота "Тоттенхэма". Несомненно, что Вернер, знавший в феврале об интересе к его персоне со стороны английских клубов, постарался проявить себя как можно лучше в лондонской игре. Он забил всего однажды, с пенальти, но в той игре "Тоттенхэму" повезло, что взрывной и быстрый Вернер не нанес большего вреда "шпорам". Оборона "шпор" не выдержала испытания Вернером, и в немецком матче, когда Тимо и его товарищам по команде удалось уверенно разобраться с "Тоттенхэмом" — 3:0.



Самое сильное качество Вернера — убийственная реализация голевых моментов. Со дня перехода Тимо в "Лейпциг" в начале сезона 2016/17 только Роберт Левандовски из "Баварии" забивал в Бундеслиге чаще, чем Вернер. Однако для "Челси" важнее всего то, что все это время Вернер забивал за команду, заточенную под быстрые контратаки. При Фрэнке Лэмпарде стиль игры "синих" изменился в сторону более агрессивной игры в атаке, чем при Маурицио Сарри, а в полузащите появились игроки, способные обеспечить быстрый переход от обороны к атаке, что также хорошо для Вернера.



"Лейпциг" сейчас играет в современный высокоинтенсивный футбол под руководством Юлиана Нагельсманна, да и при его предшественниках РБ стремился к упору на контратаки. Такой стиль игры идеально подходил Вернеру — у него есть взрывная скорость и нацеленность на ворота, делающие Тимо очень опасным и чрезвычайно эффективным форвардом. По данным Opta, он занимает первое место в этом сезоне Бундеслиги как по ударам воротам, так и по быстрым рывкам.



Большинство голов Вернера случались после того, как он оказывался на ударной позиции по центру штрафной, но он тактически гибок — в этом сезоне "Лейпциг" использовал девять вариаций состава в Бундеслиге, и Вернер комфортно выглядел в любой роли, в том числе — будучи привязанным к одному из флангов. Потому у Лэмпарда будет несколько тактических вариантов совмещения Абрахэма и Вернера.



Вернер уже давно не скрывал своего желания перебраться в Англию, и очевидным фаворитом на его подписание был "Ливерпуль" — мерсисайдцы уже давно оказывали знаки внимания форварду и оценивали его способность влиться в коллектив Юргена Клоппа в качестве перспективной замены кому-то из звездных форвардов команды. Ведь не секрет, что мадридский "Реал" уже давно подбивает клинья к Садио Мане, да и Мохамед Салах может оказаться трансферной целью одного из двух испанских грандов вскоре.



В недавнем интервью Sky Sports Вернер назвал Клоппа "лучшим тренером в мире", рассказав также о том, что в "Ливерпуле" есть много вещей, которые подойдут к его стилю игры. Вернер действительно подходил мерсисайдцам своей скоростью, нацеленностью на ворота и достаточно хорошей реализацией голевых моментов.



Вернер уже достаточно давно рассматривался трансферной целью "Ливерпуля", и его регулярно сравнивали с Мане, Салахом и Фирмино. По уровню таланта он, безусловно, мало в чем уступает этим игрокам и был бы способен бросить им вызов в борьбе за место в основном составе. Но Клопп наверняка рассматривал Вернера в качестве перспективной замены кому-то из тройки — хоть Тимо уже и давно на виду, ему в марте исполнилось всего лишь 24 года, и пик его карьеры впереди.



Самому же Вернеру, вероятно, перспектива конкуренции со столь сильными игроками, которые собраны в линии атаки "Ливерпуля", не очень нравилась. Да и сам "Ливерпуль", наверное, в нынешних экономических релиях начал сомневаться в способности "Реала" или "Барселоны" побить новый трансферный рекорд щедрым предложением за Мане или Салаха. А брать Вернера игроком ротации — дорогое удовольствие. Если до пандемии коронавируса "Ливерпуль" еще мог пойти на такой шаг, то в нынешних условиях в клубе наверняка задумались о том, стоит ли отдавать такие большие деньги за игрока на позицию, которая сейчас не требует усиления.



"Челси" также наверняка пострадал финансово от карантина, но для "синих" покупка нового топового форварда была приоритетом на летнее трансферное окно. Да, за Вернера нужно отдать 53 млн. фунтов, но он — игрок проверенный, подходящий по своему стилю команде и Премьер-Лиге в целом, и практически нет сомнений в том, что Тимо будет играть на высоком уровне еще много лет. Он не травматичен, молод и умеет забивать голы — вероятно, в "Челси" в какой-то момент осознали, что именно он будет идеальной целью, после чего в дело вступил свободно владеющий немецким Петр Чех, чей личный визит в гости к Вернеру вместе с Фрэнком Лэмпардом оказался для Тимо убедительнее разговора по телефону с Клоппом.



Также не стоит забывать о том, что "Челси" не тратил ничего на протяжении практически года, ввиду трансферного запрета, и какие-то средства на новых игроков были отложены у "синих" еще до карантина — хотя бы с продаж Эдена Азара и Альваро Мораты. Необходимость купить классного форварда, наличие свободных средств и удачно проведенные переговоры с игроком — вот три краеугольных камня трансфера Вернера в "Челси" и причины, по которым он сделал выбор в пользу клуба со "Стэмфорд Бридж". В "Ливерпуле" у него было бы больше шансов на трофеи, но для 24-летнего игрока сейчас важнее стабильное место в основе и роль лидера в своей новой команде — далеко не последней в Англии.







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru