Рангник: "Вернер подошел бы "Ливерпулю"

Ральф Рангник, тренировавший "РБ Лейпциг", заявил, что нападающий Тимо Вернер подошел бы "Ливерпулю".

В прошлом месяце экс-полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн выразил мнение, что по своему стилю Вернер не очень-то годится для команды Юргена Клоппа.



Рангник, который с прошлого года курирует развитие всех спортивных клубов семейства Red Bull, не может согласиться с Хаманном и считает, что Тимо вписался бы в игру "красных".



"Не так важна лига, как клуб, и чисто с гипотетической точки зрения я бы сказал, что ему будет лучше в клубе, чей стиль игры не определяется только владением мяча".



"Учитывая достигнутый Тимо прогресс при Юлиане Нагельсманне, его главное оружие — это быстрая смена курса и мощный удар".



"Таким образом, он бы подошел клубу вроде "Ливерпуля", который играет в похожем с нами стиле, но я бы предпочел, чтобы он остался здесь".



"В конце концов Тимо должен сам решить, чего он хочет. Он знает, что у него есть в Лейпциге. Здесь он снова сможет выступить в Лиге Чемпионов в следующем году", — сообщил Рангник Bild.