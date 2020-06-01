"Челси" готов переключиться с Дембеле на Вернера

"Челси" готов переключить свое внимание на нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, если тот даст понять, что открыт к отличным от "Ливерпуля" вариантам.

Несмотря на продление контракта с Оливье Жиру, задача по приглашению забивного нападающего остается приоритетом для главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда на ближайшее трансферное окно.



В качестве своей цели номер один "синие" определили Муссу Дембеле, которого они пытались заполучить еще в январе, но тогда "Лион" оценил свою звезду в 80 миллионов фунтов.



Естественно, экономический кризис заставляет "Лион" понизить цену за Дембеле, однако нет никаких гарантий, что "Челси" удастся договориться со своенравным президентом французского клуба Жан-Мишелем Олясом.



В то же время Вернер стоит фиксированные 49 млн. фунтов, что прописаны в контракте Тимо с "РБ Лейпциг" в качестве отступных.



Также понятно, что приоритетом для самого Вернера является "Ливерпуль", но "красные" никак не решатся выложить солидную сумму за игрока, которому не будет гарантировано место в стартовом составе.



Как сообщает ESPN, "Челси" готов пообещать Вернеру возможность играть регулярно, и если Тимо это заинтересует, "синие" переключат свое внимание с Дембеле на 24-летнего немца.



В качестве третьего варианта "Челси" держит в уме капитана "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга, у которого остается только один год по контракту.