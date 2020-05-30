Луис рассказал, что ведет переговоры с "Бенфикой"

Защитник "Арсенала" Давид Луис подтвердил, что договаривается о своем возвращении в "Бенфику".

На днях издание Sky Sports вышло с громкой новостью о том, что Луис может покинуть "Эмирейтс" уже в конце следующего месяца, когда истекает его контракт.



Давид присоединился к "канонирам" лишь прошлым летом из "Челси" и, как тогда все думали, заключил контракт до июня 2021. Однако в реальности соглашение бразильца рассчитано только на один год.



Не самая надежная игра Луиса, а также экономический кризис подталкивают "Арсенал" к тому, чтобы не продлевать контракт 33-летнего бразильца на второй сезон.



Впрочем, сам Луис не сидит сложа руки и уже ведет переговоры с президентом своего бывшего клуба Луисом Филипе Виейрой о возвращении в Лиссабон.



"Я уже разговаривал с Виейрой. Это случится, если президент даст свое разрешение и если фанаты хотя моего возвращения".



"Снова носить эту футболку и выходить на поле этого стадиона — такая возможность ценнее множества трофеев".



"Бенфика" не заслуживает того, чтобы я не вернулся помочь им", — сообщил Луис Record.