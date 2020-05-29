Клоппу все равно, где "Ливерпуль" станет чемпионом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему все равно, где его команда оформит титул Премьер-Лиги.

Напомним, сегодня утром стало известно, что Премьер-Лига хочет провести несколько матчей повышенного риска, включая ряд дерби и потенциально чемпионский поединок для "Ливерпуля", на нейтральных полях.



Таким образом, подопечные Клоппа могут получить чемпионский титул на пустом и чужом стадионе, вдали от "Энфилде". Впрочем, Юргена это не расстраивает.



"Если этот момент настанет, пускай на пустом стадионе и все такое, то это все равно будет абсолютно исключительный день в моей жизни, учитывая все мысли, молитвы и любовь людей со всего мира".



"Я не знаю, случится это или нет. Мы надеемся, что это случится на "Энфилде", но мы не можем знать наверняка, да и это неважно".



"Несколько дней назад я услышал хорошую фразу о том, что у нас лучшие домашние фанаты в мире, а теперь нам нужны лучшие сидящие дома фанаты в мире".



"Позже в нашей жизни будет время и возможность, чтобы отпраздновать вместе. Тогда мы и отпразднуем, как подобает", — сообщил Клопп beIN Sports.