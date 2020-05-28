Премьер-Лига подтвердила, что сезон возобновится 17 июня

Премьер-Лига официально подтвердила, что среда, 17 июня, является предварительной датой возобновления сезона 2019/20.

Как и сообщало ранее днем издание The Telegraph, на 17 июня запланированы матчи "Астон Вилла" против "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Сити" против "Арсенала", которые ранее были отложены из-за финала Кубка Лиги.



Проведя эти два отложенных матча, Премьер-Лига сможет выравнять количество игр у каждой команды и далее двигаться тур за туром.



Вместе с тем, Премьер-Лига подчеркивает, что 17 июня — это предварительная дата. Футбольный сезон возобится лишь в том случае, если будут соблюдены условия для поддержания здоровья и благополучия всех участников.



Премьер-Лига также подтверждает, что оставшиеся 92 матча пройдут без зрителей, однако The Times по-прежнему ожидает, что некоторые из этих игр состоятся на нейтральных полях.



Кроме того, все 92 матча будут показаны в прямом эфире по Sky Sports, BT Sport, BBC Sport и Amazon Prime на территории Британии, что станет некоторой компенсацией для фанатов, которые не смогут приходить на стадионы. Часть трансляций будет бесплатной.



По информации BBC, клубы предварительно договорились завершить сезон за шесть уикендов и три мидуика — к 25 июля.



Наконец, Премьер-Лига слегка изменила временные слоты начала трансляций.



Туры, которые приходятся на уикенды



Пятница: 23:00 (московское время)

Суббота: 15:30, 18:00, 20:30, 23:00

Воскресенье: 15:00, 17:00, 19:30, 22:00

Понедельник: 23:00



Туры, которые приходятся на середину недели



Вторник: 21:00, 23:00

Среда 21:00, 23:00

Четвер: 21:00, 23:00