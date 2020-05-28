Премьер-Лига подтвердила, что сезон возобновится 17 июня
Премьер-Лига официально подтвердила, что среда, 17 июня, является предварительной датой возобновления сезона 2019/20.
Как и сообщало ранее днем издание The Telegraph, на 17 июня запланированы матчи "Астон Вилла" против "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Сити" против "Арсенала", которые ранее были отложены из-за финала Кубка Лиги.
Проведя эти два отложенных матча, Премьер-Лига сможет выравнять количество игр у каждой команды и далее двигаться тур за туром.
Вместе с тем, Премьер-Лига подчеркивает, что 17 июня — это предварительная дата. Футбольный сезон возобится лишь в том случае, если будут соблюдены условия для поддержания здоровья и благополучия всех участников.
Премьер-Лига также подтверждает, что оставшиеся 92 матча пройдут без зрителей, однако The Times по-прежнему ожидает, что некоторые из этих игр состоятся на нейтральных полях.
Кроме того, все 92 матча будут показаны в прямом эфире по Sky Sports, BT Sport, BBC Sport и Amazon Prime на территории Британии, что станет некоторой компенсацией для фанатов, которые не смогут приходить на стадионы. Часть трансляций будет бесплатной.
По информации BBC, клубы предварительно договорились завершить сезон за шесть уикендов и три мидуика — к 25 июля.
Наконец, Премьер-Лига слегка изменила временные слоты начала трансляций.
Туры, которые приходятся на уикенды
Пятница: 23:00 (московское время)
Суббота: 15:30, 18:00, 20:30, 23:00
Воскресенье: 15:00, 17:00, 19:30, 22:00
Понедельник: 23:00
Туры, которые приходятся на середину недели
Вторник: 21:00, 23:00
Среда 21:00, 23:00
Четвер: 21:00, 23:00
28.05.2020 22:00
Просмотров: 756
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Норм, чё. Пока не чемпионы, но пенсы уже утонули. Впрочем, как обычно. Тут вроде, кроме них, особо никто за обнуление и не ратовал. Разве что какие-нибудь моралфаги карманные и борцы за здоровье населения далёкого острова. Причём, переживают за него больше, чем само население и его собственное правительство. ФАПЛ впитывает боль со всего мира.
(ответить)
Я не пойму чему радуются жители СНГ, поклонники далекого клуба из Ливерпуля? Я же еще раз пытаюсь донести до вас, вы че в натуре не понимаете, что это уже как бы "не то пальто"? Настолько тупые или что? Всé уже вы не станете чемпионами вы только можете стать чемпионами с некоторыми объяснениями. И это останется в истории навсегда. Вы не настоящие чемпионы в полном смысле этого слова. Вы чемпионы которых за уши на хуй натягивают.
(ответить)
что ж пока рано делать выводы
(ответить)
21.04.2020 20:23 #
ry-l
Особенно блять сериал и лалигу доигрывать будут, ага. Отсосет уефа
Источник: http://fapl.ru/posts/78015/
(ответить)
Долбоёбы-обнуляторы
ебал твою жизнь
дубль два
(ответить)
28.02.2020 22:10 #
ry-l
Лежать+сосать!
Источник: http://fapl.ru/posts/76974/?c=1
28.02.2020 22:18 #
j-silver
ах ах ах просто лузерпульси, просто лежат+сосат
Источник: http://fapl.ru/posts/76974/?c=1
28.02.2020 22:25 #
bezviz
коронавирус - лузерка
1-0
АХАХАХХАХА)))
Источник: http://fapl.ru/posts/76974/?c=1
пенсомрази в шоке, 1-0 в пользу эволюции))
(ответить)
Ожидания:
Вернер, Санчо, Кулибали
Реальность:
Кекчу, Бенрахма
Челси» сделал форварда «Брентфорда» Мохамеда Бенрахма одной из главных трансферных целей грядущим летом.
24-летний нападающий, которого слухи также связывают с переходом в «Арсенал», производит огромное впечатление в этом сезоне. Бенрахма, которого называют «алжирским Месси», забил десять голов в нынешнем розыгрыше Чемпионшипа, чем привлек внимание топ-клубов.
Как сообщает источник со ссылкой на La Gazette du Fennec, наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард ищет долгосрочную замену для Виллиана и Педро, контракты которых истекают этим летом. Бенрахма стал главной целью «синих», но, согласно отчету, «Челси» придется заплатить около 30 миллионов фунтов стерлингов, чтобы подписать алжирского форварда.
«Брентфорд» оценивает своего нападающего в 35 миллионов фунтов, но «пенсионеры» надеются воспользоваться тяжелым финансовым положением большинства клубов, которое вызвано пандемией коронавируса.
Источник: http://fapl.ru/posts/78706/?c=1#c7138005
Жалко Нголо Канте, Фатиму, Безвиза и всех обнуляторов. Им в лицо нассали, эехеххехек
19.03.2020 18:17 #
bezviz
нет это ты тупой если думаешь что сезон доиграют и лузерка будет чемпионом
Источник: http://fapl.ru/posts/77382/?c=1#c7117309
(ответить)
19 АПЛ изи.
(ответить)
Джем комментариев уебков на обнуляторах.
Если они, конечно же, вылезут из жоп и что-то вообще смогут сказать.
Никчемные клоуны.
(ответить)
Да угомонитесь. Никокого футбола не будет до 2021 года пока не изобритут вокцину от короновируса.
(ответить)
30
Years
23
Days
4
Hours
26
Minutes
14
Seconds
(ответить)
Заебись.
(ответить)
Братья-скаузеры дружно выдохнули...
(ответить)
Деньги важнее здоровья
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий