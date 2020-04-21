УЕФА "настойчиво рекомендует" лигам доиграть сезон

УЕФА "настойчиво рекомендовал" Премьер-Лиге и другим европейским чемпионатам доиграть этот сезон.

Во вторник состоялась очередная видеоконференция УЕФА с 55 национальными ассоциациями, по итогам которой было выпущено заявление.



В своем заявлении УЕФА обещает выработать методические указания для ассоциаций, как тем распределять путевки в Лигу Чемпионов и Лигу Европы, если сезон никак не может быть доигран.



Однако к этим указаниям будет позволено обратиться только "в особенных случаях", и пока, как утверждает Sky Sports, никто из ассоциаций не выразил желание досрочно завершить сезон.



Какой-либо конкретики и принятых решений теперь стоит ожидать после заседания Исполкома УЕФА в ближайший четверг, в том числе по срокам проведения еврокубков.