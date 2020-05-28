Дини считает, что "Ливерпуль" запомнится, как недочемпион
Капитан "Уотфорда" Трой Дини считает, что чемпионство "Ливерпуля" в этом сезоне будет испорчено пандемией коронавируса.
Пандемия COVID-19 остановила этот сезон в марте, когда "Ливерпулю" не хватало всего двух побед, чтобы гарантировать себе чемпионство в Премьер-Лиге.
После такого длительного простоя Дини кажется, что 2019/20 войдет в историю как сезон, остановленный пандемией, а не как сезон, когда "красные" завоевали свой первый с 1990 года титул. Трой не склонен считать чемпионство команды Юргена Клоппа полноценным.
"Убежден, если мы говорим о целостности этого сезона, то она в любом случае уже нарушена. Я сочувствую "Ливерпулю", потому что он заслуживают выиграть лигу, как бы все ни закончилось. Они заслуживают получить трофей".
"Но как бы все ни закончилось, даже если мы сыграем все оставшиеся матчи, этот год все равно будет испорчен пандемией. Этот год не запомнится годом, когда "Ливерпуль" выиграл лигу впервые за 30 лет, будучи лучшей командой".
"Поэтому я сочувствую "Ливерпулю", их игрокам и Джордану (Хендерсону), но в плане целостности мы никак не сможет сказать, что это было справедливое соревнование".
"Это как бежать марафон на миль 20, сделать в процессе остановку на пару месяцев, а затем еще немного ускориться и сказать: "О, это было хорошо", — сообщил Дини CNN.
28.05.2020 11:00
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Последние комментарии:
Ну и как бонус кубок при пустых трибунах!
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так колбаса по жизни недоливерпуль
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Знатно набросил на портовых))
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ахахахахаха какой классный наброс. Ведь всем балелам Ливерпуля так важно мнение этого абосцанного негра который боится даже просто приехать на тренировку, но берётся судить заслуженного чемпиона АПЛ. Ведь он то чемпионом не будет никогда.
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Идиотское сравнение от кандидата на вылет в Чемпионшип
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