Давид Луис может покинуть "Арсенал" в конце июня

Защитник "Арсенала" Давид Луис может покинуть лондонский клуб уже в конце следующего месяца.

Напомним, Луис присоединился к "Арсеналу" лишь прошлым летом из "Челси" по сделке стоимостью 8 миллионов фунтов, заменив на "Эмирейтс" ушедшего в "Бордо" капитана Лорана Косьелни.



Было принято считать, что Давид заключил с "канонирами" контракт до июня 2021. Однако Sky Sports утверждает, что соглашение клуба и игрока было рассчитано только на 12 месяцев, и никаких переговоров о продлении сотрудничества не ведется.



С момента своего назначения главным тренером "Арсенала" в декабре Микель Артета неоднократно хвалил Луиса, а тот отвечал ему взаимным комплиментами. Давид принял участие в 14 из 15 матчей при новом рулевом.



Сообщается, что Артета отчаянно хочет сохранить Луиса, как и технический директор Эду, да и сам 33-летний бразилец хотел бы остаться, но пока клуб не предпринимает никаких действий в этом направлении.



Сомнения высшего руководства клуба могут быть связаны с экономическим кризисом. В распоряжении Артеты есть шесть других центральных защитников, помимо Луиса, который является одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде.