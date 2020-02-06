Давид Луис нацелен на трофеи с "Арсеналом"

Защитник "Арсенала" Давид Луис убежден, что его команде по силам завершить этот сезон с трофеем.

В данный момент "канониры" занимают только 10-е в Премьер-Лиге, отставая на 10 очков от зоны Лиги Чемпионов.



Вместе с тем "Арсенал" продолжает свой путь в Кубке Англии и Лиге Европы, и экс-защитник "Челси" настроен выиграть один из этих турниров.



"Я по-прежнему голоден до трофеев. Я хочу выигрывать трофеи с "Арсеналом". Я хочу, чтобы этот клуб снова блистал. Это моя цель, и я не успокоюсь, пока не достигну ее. Я должен демонстрировать эту жажду успеха каждый день".



"На мой взгляд, вера — это первоочередная вещь для команды, которая собирается выигрывать трофеи. Если ты не обладаешь верой и не мечтаешь, если ты не веришь в свою мечту, побеждать будет невозможно".



"В первую очередь ты должен верить и мечтать, а затем ты должен разобраться, как достичь своей цели. Ты должен понимать, что в процессе этого у тебя будут хорошие моменты и плохие моменты, но никогда нельзя сворачивать с пути".



"Именно поэтому я думаю, что мы можем выиграть трофеи в этом сезоне. У нас есть возможность для этого в Лиге Европы и в Кубке Англии, а также мы хотим до последнего сражаться за попадание в топ-4. Каждый должен понять, что против нас будет сложно играть".



"В конце концов, если ты не веришь, ты ничего не добьешься в своей жизни", — сообщил Луис официальному веб-сайту "Арсенала".