Давид Луис нацелен на трофеи с "Арсеналом"

Давид Луис Защитник "Арсенала" Давид Луис убежден, что его команде по силам завершить этот сезон с трофеем.

В данный момент "канониры" занимают только 10-е в Премьер-Лиге, отставая на 10 очков от зоны Лиги Чемпионов.

Вместе с тем "Арсенал" продолжает свой путь в Кубке Англии и Лиге Европы, и экс-защитник "Челси" настроен выиграть один из этих турниров.

"Я по-прежнему голоден до трофеев. Я хочу выигрывать трофеи с "Арсеналом". Я хочу, чтобы этот клуб снова блистал. Это моя цель, и я не успокоюсь, пока не достигну ее. Я должен демонстрировать эту жажду успеха каждый день".

"На мой взгляд, вера — это первоочередная вещь для команды, которая собирается выигрывать трофеи. Если ты не обладаешь верой и не мечтаешь, если ты не веришь в свою мечту, побеждать будет невозможно".

"В первую очередь ты должен верить и мечтать, а затем ты должен разобраться, как достичь своей цели. Ты должен понимать, что в процессе этого у тебя будут хорошие моменты и плохие моменты, но никогда нельзя сворачивать с пути".

"Именно поэтому я думаю, что мы можем выиграть трофеи в этом сезоне. У нас есть возможность для этого в Лиге Европы и в Кубке Англии, а также мы хотим до последнего сражаться за попадание в топ-4. Каждый должен понять, что против нас будет сложно играть".

"В конце концов, если ты не веришь, ты ничего не добьешься в своей жизни", — сообщил Луис официальному веб-сайту "Арсенала".


Метки Арсенал, Луис

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. goonner 06.02.2020 18:21 # goonner
    ух, все латентные ниже отписались уже, молодец Миха, такими новостями сразу можно собрать статистику по фаплю.

    ой... нет, не все еще отписались, не вижу главного терпилу chelsea88

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  2. urmat 06.02.2020 18:10 # urmat
    Сука, какой же он петераст, самое слабое звено в рядах великого клуба! С приходом этого петуха и началась- таки чёрная полоса Арсенала

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  3. iceteam 06.02.2020 18:01 # iceteam
    В Челси ты выигрывал трофеи. После того, как ушёл к радужным терпилам с 10 места, о трофеях можешь позабыть))))

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  4. yamateh 06.02.2020 17:40 # yamateh
    Когда сваливал с Челси он думал, что новый менеджер без Азара и трансферов будут в жопе. а не тут то было. все это время он все еще не понял в чем разница Челси от Арсенала

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  5. division 06.02.2020 17:26 # division
    Спихнули глиномесам неликлид. Топчики. А те и рады

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  6. liverpool1892est 06.02.2020 17:19 # liverpool1892est
    Ах ты ж хитрая жопа:)

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  7. division 06.02.2020 17:11 # division
    Гейганнерс и трофеи. Смешно.

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  8. fc-zenit 06.02.2020 17:01 # fc-zenit
    Долбоё6, хорошо если не вылетят. А этот в облаках радужных витает.

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  9. ibe 06.02.2020 17:01 # ibe
    Больной человек

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