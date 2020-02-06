Давид Луис нацелен на трофеи с "Арсеналом"
Защитник "Арсенала" Давид Луис убежден, что его команде по силам завершить этот сезон с трофеем.
В данный момент "канониры" занимают только 10-е в Премьер-Лиге, отставая на 10 очков от зоны Лиги Чемпионов.
Вместе с тем "Арсенал" продолжает свой путь в Кубке Англии и Лиге Европы, и экс-защитник "Челси" настроен выиграть один из этих турниров.
"Я по-прежнему голоден до трофеев. Я хочу выигрывать трофеи с "Арсеналом". Я хочу, чтобы этот клуб снова блистал. Это моя цель, и я не успокоюсь, пока не достигну ее. Я должен демонстрировать эту жажду успеха каждый день".
"На мой взгляд, вера — это первоочередная вещь для команды, которая собирается выигрывать трофеи. Если ты не обладаешь верой и не мечтаешь, если ты не веришь в свою мечту, побеждать будет невозможно".
"В первую очередь ты должен верить и мечтать, а затем ты должен разобраться, как достичь своей цели. Ты должен понимать, что в процессе этого у тебя будут хорошие моменты и плохие моменты, но никогда нельзя сворачивать с пути".
"Именно поэтому я думаю, что мы можем выиграть трофеи в этом сезоне. У нас есть возможность для этого в Лиге Европы и в Кубке Англии, а также мы хотим до последнего сражаться за попадание в топ-4. Каждый должен понять, что против нас будет сложно играть".
"В конце концов, если ты не веришь, ты ничего не добьешься в своей жизни", — сообщил Луис официальному веб-сайту "Арсенала".
06.02.2020 17:00
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Последние комментарии:
ух, все латентные ниже отписались уже, молодец Миха, такими новостями сразу можно собрать статистику по фаплю.
ой... нет, не все еще отписались, не вижу главного терпилу chelsea88
(ответить)
Сука, какой же он петераст, самое слабое звено в рядах великого клуба! С приходом этого петуха и началась- таки чёрная полоса Арсенала
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В Челси ты выигрывал трофеи. После того, как ушёл к радужным терпилам с 10 места, о трофеях можешь позабыть))))
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Когда сваливал с Челси он думал, что новый менеджер без Азара и трансферов будут в жопе. а не тут то было. все это время он все еще не понял в чем разница Челси от Арсенала
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Спихнули глиномесам неликлид. Топчики. А те и рады
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Ах ты ж хитрая жопа:)
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Гейганнерс и трофеи. Смешно.
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Долбоё6, хорошо если не вылетят. А этот в облаках радужных витает.
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Больной человек
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