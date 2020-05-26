Мбаппе: "Клопп превратил "Ливерпуль" в машину"

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе выразил свое восхищение "Ливерпулем" и главным тренером "красных" Юргеном Клоппом.

На момент остановки сезона в марте "Ливерпуль" нарастил свое преимущество во главе Премьер-Лиги до 25 очков, потерпев лишь одно поражение в процессе.



Мбаппе, которого время от времени связывают с переходом в "Ливерпуль", считает, что Клоппу удалось превратить свою команду в настоящую машину по достижению побед.



"В этом сезоне "Ливерпуль" является машиной в Премьер-Лиге. Складывается впечатление, что победы даются им легко, но правда в том, что побеждать никогда не бывает легко".



"Такого рода игра не может просто взяться без причины. Чтобы быть столь беспощадным к соперникам, нужен очень хороший тренер и много упорной работы на тренировках", — цитирует Мбаппе Daily Mirror.