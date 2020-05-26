Хатчинсон советует "Ливерпулю" купить Хаверца

Кай Хаверц Бывший игрок "Ливерпуля" Дон Хатчинсон считает, что полузащитник "Байера" Кай Хаверц стал бы хорошим усилением для команды Юргена Клоппа.

В качестве трансферных целей "Ливерпуля" на летнее окно пресса называет Тимо Вернера из "РБ Лейпциг" и Адаму Траоре из "Вулверхэмптона", однако Хатчинсон предлагает "красным" подумать о покупке юного Хаверца, которого он сравнивает с плеймейкером "Арсенала" Месутом Озилом.

"Думаю, он чересчур хорош для Леверкузена. Думаю, он смог бы играть в большинстве крупнейших клубов Европы. Там ему пришлось бы сражаться за свое место, но видно, что в свои 20 лет он обладает выдающимся талантом".

"Я бы сравнил его с Месутом Озилом, он является его более высокой и более быстрой версией. Он смещается с левого края в середину, у него отличная левая нога, он изящен и играет в привлекательный футбол".

"Поэтому да, "Ливерпуль" бы замечательно ему подошел. Даже "Барса" так высоко его ценит, что готова отдать трех игроков взамен", — сообщил Хатчинсон ESPN.


Метки Байер, Ливерпуль, Хаверц, Хатчинсон

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 26.05.2020 11:34 # sausage
    Вполне возможно, что в Ливерпуле ему придётся посидеть на лавке, пока сможет доказать, что действительно крут. А за такие деньги Эдвардс подобных покупок не делает.

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  2. alexomck 26.05.2020 11:04 # alexomck
    вернеры да хаверцы, клопп все мечтает свое отделение вермахта открыть. джан, вестимо, не истинным арийцем оказался.

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  3. liverbro 26.05.2020 10:51 # liverbro
    Очень крут,идеален для Ливерпуля.нулевой янузай,не гори,в вашу помойку он не пойдет

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  4. brown-ale 26.05.2020 10:36 # brown-ale
    Круче всяких Вернеров и Кулибалей.

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  5. vyrentz 26.05.2020 10:05 # vyrentz
    Лучший игрок Бундеслиги

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  6. electric 26.05.2020 10:02 # electric
    Нонейм какой-то.

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  7. januzaj00 26.05.2020 10:01 # januzaj00
    слишком круто для ливера

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