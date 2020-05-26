Хатчинсон советует "Ливерпулю" купить Хаверца
Бывший игрок "Ливерпуля" Дон Хатчинсон считает, что полузащитник "Байера" Кай Хаверц стал бы хорошим усилением для команды Юргена Клоппа.
В качестве трансферных целей "Ливерпуля" на летнее окно пресса называет Тимо Вернера из "РБ Лейпциг" и Адаму Траоре из "Вулверхэмптона", однако Хатчинсон предлагает "красным" подумать о покупке юного Хаверца, которого он сравнивает с плеймейкером "Арсенала" Месутом Озилом.
"Думаю, он чересчур хорош для Леверкузена. Думаю, он смог бы играть в большинстве крупнейших клубов Европы. Там ему пришлось бы сражаться за свое место, но видно, что в свои 20 лет он обладает выдающимся талантом".
"Я бы сравнил его с Месутом Озилом, он является его более высокой и более быстрой версией. Он смещается с левого края в середину, у него отличная левая нога, он изящен и играет в привлекательный футбол".
"Поэтому да, "Ливерпуль" бы замечательно ему подошел. Даже "Барса" так высоко его ценит, что готова отдать трех игроков взамен", — сообщил Хатчинсон ESPN.
26.05.2020 10:00
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Последние комментарии:
Вполне возможно, что в Ливерпуле ему придётся посидеть на лавке, пока сможет доказать, что действительно крут. А за такие деньги Эдвардс подобных покупок не делает.
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вернеры да хаверцы, клопп все мечтает свое отделение вермахта открыть. джан, вестимо, не истинным арийцем оказался.
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Очень крут,идеален для Ливерпуля.нулевой янузай,не гори,в вашу помойку он не пойдет
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Круче всяких Вернеров и Кулибалей.
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Лучший игрок Бундеслиги
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Нонейм какой-то.
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слишком круто для ливера
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