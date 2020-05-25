Британское правительство разрешило перейти к контактным тренировкам

Правительство Британии дало зеленый свет профессиональным спортсменам для возвращения к контактным тренировкам.

Напомним, с прошлого вторника командам Премьер-Лиги разрешено тренироваться небольшими группами, соблюдая социальную дистанцию. Это стало первой фазой "Проекта Перезапуск" по возобновлению сезона в условиях пандемии коронавируса.



В воскресенье вечером британское правительство объявило, что составило методические указания для перехода ко второй фазе, когда футболисты и прочите элитные спортсмены смогут полноценно тренироваться.



Как сообщает The Guardian, правительство подчеркивает, что любой спортсмен имеет право воздержаться от тренировок, если не будет считать это безопасным для себя.



Ожидается, что клубы Премьер-Лиги проголосуют за переход к фазе два в среду. Фазой три должно стать возобновление сезона в июне.