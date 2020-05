Светская хроника за понедельник

Представители "Манчестер Юнайтед" встретились с мамой Тома Лемара. Тимо Вернер провел виртуальную встречу с Юргеном Клоппом. "Арсенал" вступил в борьбу за Филиппе Коутиньо. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" стал главным претендентом на Калиду Кулибали после того, как из борьбы за сенегальского защитника "Наполи" вышли "Барселона" и "Реал". (The Sun)



"Бавария" может увести вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо из под носа у "Юнайтед". (The Sun)



"Юнайтед" провел переговоры с агентом полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо, который также интересен "Арсеналу" и "Эвертону". (Daily Mirror)



Агент Мино Райола начал переговоры о переходе полузащитника "Юнайтед" Поля Погба в "Ювентус". (Le 10 Sport)



"Интер" отказался отдать своего защитника Милана Шкриниара в обмен на Погба. (The Sun)



Представители "Юнайтед" встретились с мамой полузащитника "Атлетико" Тома Лемара. (Gazzetto dello Sport)



Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер провел разговор с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом по видеосвязи. (Evening Standard)



"Арсенал" договорился о встрече с агентом полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо. (Le 10 Sport)



"Арсенал" начал переговоры о покупке вингера "Байера" Муссы Диаби за 27 млн. фунтов. (Todofichajes)



Защитник "Сент-Этьена" Уэсли Фофана находится на радаре у "Арсенала". (But! Football Club)



"Милан" может предложить 9 млн. фунтов за защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи. (Todofichajes)



"Тоттенхэм" предложил 4.5 млн. фунтов за нападающего "Фенербахче" Ведата Мурики. (A Spor)



"Саутгемптон" будет вынужден продать Джеймса Уорд-Проуза, Натана Редмонда и Данни Ингса, если не найден покупателя на 80 процентов акций клуба. (Dail Star)



Другое



Клубы Премьер-Лиги хотят отложить возобновление сезона на 26 июня. (The Sun)



Премьер-Лига может доиграть сезон, используя сочетание нейтральных и домашних полей для оставшихся матчей. (Daily Mail)



Клубы Премьер-Лиги обсуждают использование картонных фигур на пустых местах своих стадионов во время матчей. (Daily Star)



Первый раунд тестирования на коронавирус в Чемпионшипе выявил двух инфицированных. (Sky Sports)



"Юнайтед" и "Ньюкасл" хотят заманить бывшего спортивного директора ПСЖ Антеро Энрике. (Le 10 Sport)



Сборная Нигерии может предложить должность главного тренера 73-летнему Харри Рэднаппу. (Daily Star)



Полузащитник "Лестера" Хамза Чоудури потратил 50 тыс. фунтов на двух сторожевых собак. (The Sun)