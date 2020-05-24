Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" Робин Ван Перси назвал лучшего тренера в своей карьере.

Лучшему бомбардиру сборной Голландии всех времен довелось поработать с такими именитыми специалистами, как Арсен Венгер и Луи Ван Галь, однако выше всех Ван Перси ставит сэра Алекса Фергюсона, у которого он отыграл всего один сезон.



"Фергюсон был супертренером. Он всегда поддерживал всю команду счастливой и сосредоточенной, и это было так великолепно".



"Венгер был сочетанием Фергюсона и Ван Галя. Арсен всегда делал акцент на позитивных вещах и ориентировался на долгосрочную перспективу".



"В плане тактики Ван Галь был гением. Ты не можешь этого отрицать".



"У меня были тренеры, каждый из которых обладал своими сильными сторонами, но Фергюсон был супертренером", — цитирует Ван Перси Daily Mirror.