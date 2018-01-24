Ван Перси котирует Венгера лучше Фергюсона
Бывший нападающий "Арсенала" Робин Ван Перси считает лучшим тренером в своей карьере Арсена Венгера, а вовсе не сэра Алекса Фергюсона.
На этой неделе 34-летний Ван Перси вновь напомнил о себе публике, вернувшись в родной "Фейеноорд". Естественно, что после такого события Робин дал сразу несколько интервью, в которых, в числе прочего, рассказал о наиболее памятных моментах карьеры.
Когда нападающего попросили назвать лучшего тренера, с которым он когда-либо работал, голландец немедленно назвал Венгера. Ван Перси котирует француза выше Фергюсона, с которым вместе с "Манчестер Юнайтед" выиграл Премьер-Лигу после ухода с "Эмирейтс".
"Арсен просто-напросто лучший тренер мира. Вот почему он так успешен в "Арсенале". Он заслужил всего того, чего добился".
"Я многим ему обязан, он напрямую повлиял на мое развитие и прогресс. У меня остались только приятные воспоминания от совместной работы. Я наслаждался каждой тренировкой под руководством Арсена", - цитирует Ван Перси Daily Mirror.
24.01.2018 20:00
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нежнее алкаша
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обоссал соСАФа
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Misha norm sobral
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Даже эта шлюха окропила бестолковки пригородной швали и красноносого миньетчика лично
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Где твоя медаль ЛЧ, крыса?
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При Сафе он отыграл конец топ карьеры , при Вене раскрылся и созрел, был говно если бы лимонил Ферги. Калониры кричали Шлюха ему)))
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При Венгере он стал топом, все правильно.
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Сиралекс в гробу перевернулся.
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обоссал старого пердуна сафа
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наслаждайся дальше
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РВП сказал, а не школьники с фапла!!!
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