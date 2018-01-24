Ван Перси котирует Венгера лучше Фергюсона

Ван Перси и Венгер Бывший нападающий "Арсенала" Робин Ван Перси считает лучшим тренером в своей карьере Арсена Венгера, а вовсе не сэра Алекса Фергюсона.

На этой неделе 34-летний Ван Перси вновь напомнил о себе публике, вернувшись в родной "Фейеноорд". Естественно, что после такого события Робин дал сразу несколько интервью, в которых, в числе прочего, рассказал о наиболее памятных моментах карьеры.

Когда нападающего попросили назвать лучшего тренера, с которым он когда-либо работал, голландец немедленно назвал Венгера. Ван Перси котирует француза выше Фергюсона, с которым вместе с "Манчестер Юнайтед" выиграл Премьер-Лигу после ухода с "Эмирейтс".

"Арсен просто-напросто лучший тренер мира. Вот почему он так успешен в "Арсенале". Он заслужил всего того, чего добился".

"Я многим ему обязан, он напрямую повлиял на мое развитие и прогресс. У меня остались только приятные воспоминания от совместной работы. Я наслаждался каждой тренировкой под руководством Арсена", - цитирует Ван Перси Daily Mirror.




Метки Арсенал, Ван Перси, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 24.01.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 4002

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Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 24.01.2018 22:38 # kukuruzzo
    нежнее алкаша

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  2. murderface616 24.01.2018 22:35 # murderface616
    обоссал соСАФа

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  3. mancunia-planet 24.01.2018 21:44 # mancunia-planet
    Misha norm sobral

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  4. steveg8 24.01.2018 21:24 # steveg8
    Даже эта шлюха окропила бестолковки пригородной швали и красноносого миньетчика лично

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  5. monsieurgood 24.01.2018 21:11 # monsieurgood
    Где твоя медаль ЛЧ, крыса?

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  6. rj1992 24.01.2018 20:55 # rj1992
    При Сафе он отыграл конец топ карьеры , при Вене раскрылся и созрел, был говно если бы лимонил Ферги. Калониры кричали Шлюха ему)))

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  7. yamateh 24.01.2018 20:23 # yamateh
    При Венгере он стал топом, все правильно.

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  8. celebrate 24.01.2018 20:21 # celebrate
    Сиралекс в гробу перевернулся.

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  9. wilegend 24.01.2018 20:18 # wilegend
    обоссал старого пердуна сафа

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  10. manutd-20champ 24.01.2018 20:13 # manutd-20champ
    наслаждайся дальше

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  11. london4ik 24.01.2018 20:12 # london4ik
    РВП сказал, а не школьники с фапла!!!

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