"Тоттенхэм" расследует стрижку Орье

"Тоттенхэм" начал расследование в отношении своего защитника Сержа Орье, который нарушил правила социального дистанцирования уже в третий раз.

Накануне Орье выложил в социальных сетях фото, на котором он изображен вместе с парикмахером Джастином Карром после новой прически.



Парикмахерские в Британии откроются только 4 июля, а сейчас правила запрещают людям принимать гостей у себя дома.



Хвастовство Сержа привело к тому, что "Тоттенхэм" пообещал расследовать все детали инцидента — 27-летнем ивуарийцу грозят последствия, только если парикмахер не является его сожителем.



Добавим, что в предыдущие недели Орье уже дважды попадался на нарушении социальной дистанции, устроив пробежку с другом и проведя тренировку с Муссой Сиссоко.