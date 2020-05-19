Премьер-Лига разрешит церемонию награждения для "Ливерпуля"

Премьер-Лига подтвердила, что для "Ливерпуля" будет устроена церемония награждения, если "красные" все-таки оформят чемпионство и если это будет безопасно.

Как известно, сезон 2019/20 был остановлен пандемией коронавируса, когда "Ливерпулю" оставалось одержать всего две победы, чтобы гарантировать себе первый с 1990 года титул.



В данный момент Премьер-Лига усиленно работает над "Проектом Перезапуск", и клубам, судя по всему, будет разрешено играть домашние матчи на своих стадионах, а не на нейтральных полях.



Таким образом, если не случится сюрпризов, Премьер-Лига готова разрешить команде Юргена Клоппа поднять кубок Премьер-Лиги в заключительном матче на "Энфилде", пускай и без зрителей.



"Если это вообще будет возможно, то да, мы бы хотели устроить церемонию награждения. Мы бы хотели дать этим игрокам и всему персоналу момент, ради которого они так упорно работали. Да, мы постараемся это организовать, если только не возникнет угроз безопасности", — цитирует исполнительного директора Премьер-Лиги Ричарда Мастерса Sky Sports.