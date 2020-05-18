Дини раскритиковал Премьер-Лигу за отношение к темнокожим игрокам
Нападающий "Уотфорда" Трой Дини раскритиковал планы Премьер-Лиги по возобновлению сезона из-за ущемления интересов темнокожих игроков.
Как известно, Дини — один из нескольких игроков Премьер-Лиги, публично выразивших своих сомнения насчет возвращения футбола в условиях пандемии коронавируса.
По словам Дини, игроки вроде него — представители BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства) — хотят получить ответы на свои вопросы, а также дополнительных медицинских проверок относительно своих белокожих собратьев, более стойких к COVID-19.
"Думаю, опасения игроков в основном связаны с тем, что нам нечетко разъяснили фазу два (контактные тренировки) и фазу три (матчи). Я бы сказал, что очень много простых вопросов остаются без ответа".
"Возьмем, к примеру, ситуацию с BAME. Правительство говорит, что цветные люди в четыре раза чаще заболевают и в два раза чаще имеют серьезные осложнения, но никаких дополнительных обследований для таких игроков нет, потому что это слишком дорого".
"Люди спрашивают простые вещи вроде этого и не получают ответов. Когда вам не могут ответить, вы начинаете паниковать и беспокоиться", — цитирует Дини Daily Mail.
18.05.2020 14:00
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обезьянам слово не давали не нравится переезжай жить в гараж под Киев
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Чернокожие потому что похуисты На самом деле
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Ебобо, они шо эта сириозна шо ли?
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Тупая шалава развесила нюни. Михайло, хорош публиковать это нытье, заебало это читать.
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