Дини раскритиковал Премьер-Лигу за отношение к темнокожим игрокам

Трой Дини Нападающий "Уотфорда" Трой Дини раскритиковал планы Премьер-Лиги по возобновлению сезона из-за ущемления интересов темнокожих игроков.

Как известно, Дини — один из нескольких игроков Премьер-Лиги, публично выразивших своих сомнения насчет возвращения футбола в условиях пандемии коронавируса.

По словам Дини, игроки вроде него — представители BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства) — хотят получить ответы на свои вопросы, а также дополнительных медицинских проверок относительно своих белокожих собратьев, более стойких к COVID-19.

"Думаю, опасения игроков в основном связаны с тем, что нам нечетко разъяснили фазу два (контактные тренировки) и фазу три (матчи). Я бы сказал, что очень много простых вопросов остаются без ответа".

"Возьмем, к примеру, ситуацию с BAME. Правительство говорит, что цветные люди в четыре раза чаще заболевают и в два раза чаще имеют серьезные осложнения, но никаких дополнительных обследований для таких игроков нет, потому что это слишком дорого".

"Люди спрашивают простые вещи вроде этого и не получают ответов. Когда вам не могут ответить, вы начинаете паниковать и беспокоиться", — цитирует Дини Daily Mail.


Метки Дини, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2020 14:00

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  1. martingor 18.05.2020 15:20 # martingor
    обезьянам слово не давали не нравится переезжай жить в гараж под Киев

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  2. xah 18.05.2020 14:55 # xah
    Чернокожие потому что похуисты На самом деле

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  3. tigerpool 18.05.2020 14:28 # tigerpool
    Ебобо, они шо эта сириозна шо ли?

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  4. beautiful-lie 18.05.2020 14:16 # beautiful-lie
    Тупая шалава развесила нюни. Михайло, хорош публиковать это нытье, заебало это читать.

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