Дини раскритиковал Премьер-Лигу за отношение к темнокожим игрокам

Нападающий "Уотфорда" Трой Дини раскритиковал планы Премьер-Лиги по возобновлению сезона из-за ущемления интересов темнокожих игроков.

Как известно, Дини — один из нескольких игроков Премьер-Лиги, публично выразивших своих сомнения насчет возвращения футбола в условиях пандемии коронавируса.



По словам Дини, игроки вроде него — представители BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства) — хотят получить ответы на свои вопросы, а также дополнительных медицинских проверок относительно своих белокожих собратьев, более стойких к COVID-19.



"Думаю, опасения игроков в основном связаны с тем, что нам нечетко разъяснили фазу два (контактные тренировки) и фазу три (матчи). Я бы сказал, что очень много простых вопросов остаются без ответа".



"Возьмем, к примеру, ситуацию с BAME. Правительство говорит, что цветные люди в четыре раза чаще заболевают и в два раза чаще имеют серьезные осложнения, но никаких дополнительных обследований для таких игроков нет, потому что это слишком дорого".



"Люди спрашивают простые вещи вроде этого и не получают ответов. Когда вам не могут ответить, вы начинаете паниковать и беспокоиться", — цитирует Дини Daily Mail.