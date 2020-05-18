Отказавшихся тренироваться игроков могут лишить зарплат

Игроки Премьер-Лиги могут перестать получать зарплату, если откажутся возобновить тренировки в условиях пандемии коронавируса.

Сегодня 20 клубов Премьер-Лиги проводят очередную видеоконференцию и, как ожидается, проголосуют за возвращение к тренировкам небольшими группами, начиная со вторника.



За последние дни сразу несколько футболистов выразили опасения насчет возвращения к тренировкам и матчам, заявив, что угроза принести коронавирус в семью все еще слишком высока.



Высокопоставленный руководитель одного из клубов Премьер-Лиги сообщил Sky Sports, что взбунтовавшихся игроков стоит лишить зарплат.



"Я правда думаю, что им не нужно платить. Мы пока не знаем, как это соотносится с их контрактами. Но если вы спросите людей на улице, готовы ли они тренироваться и играть в футбол против других людей, которых тестируют дважды в неделю, и при этом вам будут платить 60 тысяч фунтов в неделю, то согласятся все. Это меня очень злит", — цитирует свой источник издание.