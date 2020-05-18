Отказавшихся тренироваться игроков могут лишить зарплат
Игроки Премьер-Лиги могут перестать получать зарплату, если откажутся возобновить тренировки в условиях пандемии коронавируса.
Сегодня 20 клубов Премьер-Лиги проводят очередную видеоконференцию и, как ожидается, проголосуют за возвращение к тренировкам небольшими группами, начиная со вторника.
За последние дни сразу несколько футболистов выразили опасения насчет возвращения к тренировкам и матчам, заявив, что угроза принести коронавирус в семью все еще слишком высока.
Высокопоставленный руководитель одного из клубов Премьер-Лиги сообщил Sky Sports, что взбунтовавшихся игроков стоит лишить зарплат.
"Я правда думаю, что им не нужно платить. Мы пока не знаем, как это соотносится с их контрактами. Но если вы спросите людей на улице, готовы ли они тренироваться и играть в футбол против других людей, которых тестируют дважды в неделю, и при этом вам будут платить 60 тысяч фунтов в неделю, то согласятся все. Это меня очень злит", — цитирует свой источник издание.
18.05.2020 11:00
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Что теперь петушара ришарлисон скажет?
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Всяко лучше дома рубиться в приставку и получать бабло, чем пазать на тренеровках и играх.
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всё по делу сказано, кто боится на .уй с пляжа, молодые есть игроки которых только позови!
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Всех ссыкливых чмошников нужно выявлять и потом чмырить их по полной. Германия УЖЕ играет, никто не ноет! Роуз, Дини, Виллиан - кто там еще ссыкло?
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ном зеропука пидорасит
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На тусовки и свиданки ходить они не боятся, а играть боятся. Да ни на одной работе мира нет таких безопасных условий как им делают, что тут вообще говорить. Просто понравилось не работать и бабосы рубить. Наверное такой отпуск первый раз в жизни у профессиональных футболистов.
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