Отказавшихся тренироваться игроков могут лишить зарплат

Мяч Премьер-Лиги Игроки Премьер-Лиги могут перестать получать зарплату, если откажутся возобновить тренировки в условиях пандемии коронавируса.

Сегодня 20 клубов Премьер-Лиги проводят очередную видеоконференцию и, как ожидается, проголосуют за возвращение к тренировкам небольшими группами, начиная со вторника.

За последние дни сразу несколько футболистов выразили опасения насчет возвращения к тренировкам и матчам, заявив, что угроза принести коронавирус в семью все еще слишком высока.

Высокопоставленный руководитель одного из клубов Премьер-Лиги сообщил Sky Sports, что взбунтовавшихся игроков стоит лишить зарплат.

"Я правда думаю, что им не нужно платить. Мы пока не знаем, как это соотносится с их контрактами. Но если вы спросите людей на улице, готовы ли они тренироваться и играть в футбол против других людей, которых тестируют дважды в неделю, и при этом вам будут платить 60 тысяч фунтов в неделю, то согласятся все. Это меня очень злит", — цитирует свой источник издание.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2020 11:00

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  1. liverpoolfan94 18.05.2020 12:24 # liverpoolfan94
    Что теперь петушара ришарлисон скажет?

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  2. ray-black 18.05.2020 12:03 # ray-black
    Всяко лучше дома рубиться в приставку и получать бабло, чем пазать на тренеровках и играх.

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  3. scauzer11 18.05.2020 11:49 # scauzer11
    всё по делу сказано, кто боится на .уй с пляжа, молодые есть игроки которых только позови!

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  4. gary47 18.05.2020 11:46 # gary47
    Всех ссыкливых чмошников нужно выявлять и потом чмырить их по полной. Германия УЖЕ играет, никто не ноет! Роуз, Дини, Виллиан - кто там еще ссыкло?

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  5. meshuggah 18.05.2020 11:23 # meshuggah
    ном зеропука пидорасит

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  6. nikitoid 18.05.2020 11:21 # nikitoid
    На тусовки и свиданки ходить они не боятся, а играть боятся. Да ни на одной работе мира нет таких безопасных условий как им делают, что тут вообще говорить. Просто понравилось не работать и бабосы рубить. Наверное такой отпуск первый раз в жизни у профессиональных футболистов.

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