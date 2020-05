Светская хроника за понедельник

Поль Погба близок к возвращению в "Ювентус". "Ньюкасл" предложит 60 миллионов фунтов за Уилфрида Заху. Игрок Премьер-Лиги устроил секс-вечеринку в Париже. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Полузащитник "Баварии" Корентен Толиссо находится на радаре у "Манчестер Юнайтед". Мюнхенцы могут продать 25-летнего француза, потому что нуждаются в деньгах на вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане. (Daily Express)



Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба находится на пороге возвращения в "Ювентус". (L'Equipe)



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан по-прежнему хочет Погба. (Mundo Deportivo)



Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо хочет перейти к главному тренеру "Эвертона" Карло Анчелотти, который в 2012 году устроил его дебют за ПСЖ. (L'Equipe)



"Арсенал", еще один неназванный клуб Премьер-Лиги, "Интер" и "РБ Лейпциг" сделали запросы насчет защитника "Вероны" Мараша Кумбуллы. (FC Inter News)



"Арсенал" хочет пригласить голкипера "Барселоны" Нето на роль дублера для Бернда Лено. (Daily Express)



После смены владельцев "Ньюкасл" предложит 60 миллионов фунтов за вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху. (Daily Mail)



"Кристал Пэлас" готовит рейд на "Бернли", собираясь забрать с "Терф Мур" главного тренера Шона Дайча, защитника Джеймса Тарковски и вингера Дуайта Макнила. (Daily Mirror)



"Ливерпуль" может побороться за 20-летнего полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло, который также интересен "Юнайтед" и "Тоттенхэму". (Corriere dello Sport)



"Ливерпуль" начал подготовительную работу к трансферу Дзаньоло еще до остановки сезона. (Il Tempo)



Нападающий "Реал Сосьедад" Диего Льоренте вызывает интерес со стороны "Ливерпуля", но собирается перейти в "Монако". (La Razon)



Полузащитник "Ливерпуля" Педро Чиривелла получил от своего клуба предложение о новом пятилетнем контракте, но также имеет варианты с "Нантом" и "Рейнджерс". (Goal)



Другое



Европейские клубы могут потерять более 3.5 млрд. фунтов из-за пандемии коронавируса. (BBC)



Возобновление сезона Премьер-Лиги может быть отодвинуто на 26 июня. (Daily Mail)



Все больше игроков выступают против возобновления сезона Премьер-Лиги. (Daily Mirror)



После возобновления сезона общедоступный телеканал BBC, возможно, впервые будет показывать матчи Премьер-Лиги. (Daily Mirror)



В качестве компенсации для Sky и BT Премьер-Лига может разрешить телекомпаниям разместить камеры в раздевалках, записывать аудио в технической зоне и брать интервью у игроков и тренеров в перерыве. (Daily Mail)



Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк купил четыре сезонных абонемента на "Гронинген", чтобы помочь своему бывшему клубу преодолеть экономический кризис. (Sky Sports)



Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис потратил 15 тыс. фунтов на специально натренированную сторожевую собаку. (Daily Mail)



Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви вошел в рейтинг богатейших людей Британии, заняв 398-е место с состоянием в 329 млн. фунтов. Владелец "шпор" Джо Льюис на 34-й строчке с 3.99 млрд. фунтов. (The Times)



У Джонса Стоунса состоялся разговор с полицией после того, как защитник "Сити" был замечен шпионившим за своей бывшей подружкой. (The Sun)



Неназванный игрок Премьер-Лиги, несмотря на карантин, отправился на частном самолете в Париж, где устроил секс-вечеринку на 15 человек. (The Sun)