Виллиан: "Большинству игроков было бы некомфортно играть"

Вингер "Челси" Виллиан заявил, что большинству игроков Премьер-Лиги "некомфортно" от идеи о возобновлении сезона в июне.

В данный момент Премьер-Лига пытается развеять имеющиеся у игроков и тренеров опасения насчет игры в футбол в условиях пандемии коронавируса.



Однако 31-летний бразилец по-прежнему сомневается, что Премьер-Лиге удастся создать безопасные условия.



"Если честно, как я мог увидеть, многим игрокам — большинству, я бы сказал — некомфортно от идеи о возвращении футбола прямо сейчас".



"Мы очень хотим вернуться, мы скучаем по игре и по любимой работе. Однако это должно быть безопасно для нас. Так мы на это смотрим. Наше здоровье должно быть на первом месте".



"Поэтому игрокам не будет комфортно вернуться, пока это не будет абсолютно безопасно", — цитирует Виллиана Evening Standard.