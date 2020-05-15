Ван Анхольт: "Ван Биссака лучше, чем Александер-Арнольд"

Аарон Ван-Биссака Защитник "Кристал Пэлас" Патрик Ван Анхольт считает, что Аарон Ван-Биссака из "Манчестер Юнайтед" является более классным игроком, чем Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля".

Прошлым летом "Пэлас" продал Ван-Биссаку в "Манчестер Юнайтед" за 50 миллионов фунтов, и Аарон быстро стал ключевым игроком в новой команде.

Сравнения между 22-летним Ван-Биссакой и 21-летним Александер-Арнольдом напрашиваются сами собой, однако Ван Анхольт, выбирая между двумя правыми защитниками, отдает предпочтение своему бывшему одноклубнику.

Могу ли я сказать, что Ван Биссака лучше, чем Александер-Арнольд? Да, без тени сомнения".

"Они разные игроки. В плане обороны Аарон невероятен. Лучше, чем Трент".

"Да, Трент умеет атаковать и подавать угловые, у него хорошая правая нога. Но если вы спросите Уилфа (Заху), против кого он бы хотел играть, думаю, он скажет, что против Трента", — цитирует Ван Анхольта Daily Mirror.


Метки Александер-Арнольд, Ван Анхольт, Ван-Биссака, Кристал Пэлас, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 15.05.2020 20:55 # brown-ale
    Если бы сзади у Ливера был не ван Дик, а какой-нибудь Фил Джонс, Трента поносили бы как какого-нибудь Роуза.

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  2. alexomck 15.05.2020 20:54 # alexomck
    Арнольд нулячий в обороне, привозящий половину голов команды, в принципе не защ, его в схемы кончи, разве что, ставить.

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  3. blackdreamer 15.05.2020 20:43 # blackdreamer
    высер от долбаёбов по типу судейства в пользу лфк в этом сезоне
    типо как на фапле такие же долбаёбы которые ебуться в очко и выдают такое

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  4. mancunia-planet 15.05.2020 20:38 # mancunia-planet
    АВБ вообще-то лучший правый защитник мира

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  5. januzaj00 15.05.2020 20:35 # januzaj00
    Трент это типа маркоса алонсо. Вперёд нормально бегает, назад в принципе вообще не бежит

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