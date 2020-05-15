Ван Анхольт: "Ван Биссака лучше, чем Александер-Арнольд"
Защитник "Кристал Пэлас" Патрик Ван Анхольт считает, что Аарон Ван-Биссака из "Манчестер Юнайтед" является более классным игроком, чем Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля".
Прошлым летом "Пэлас" продал Ван-Биссаку в "Манчестер Юнайтед" за 50 миллионов фунтов, и Аарон быстро стал ключевым игроком в новой команде.
Сравнения между 22-летним Ван-Биссакой и 21-летним Александер-Арнольдом напрашиваются сами собой, однако Ван Анхольт, выбирая между двумя правыми защитниками, отдает предпочтение своему бывшему одноклубнику.
Могу ли я сказать, что Ван Биссака лучше, чем Александер-Арнольд? Да, без тени сомнения".
"Они разные игроки. В плане обороны Аарон невероятен. Лучше, чем Трент".
"Да, Трент умеет атаковать и подавать угловые, у него хорошая правая нога. Но если вы спросите Уилфа (Заху), против кого он бы хотел играть, думаю, он скажет, что против Трента", — цитирует Ван Анхольта Daily Mirror.
15.05.2020 20:00
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Если бы сзади у Ливера был не ван Дик, а какой-нибудь Фил Джонс, Трента поносили бы как какого-нибудь Роуза.
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Арнольд нулячий в обороне, привозящий половину голов команды, в принципе не защ, его в схемы кончи, разве что, ставить.
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высер от долбаёбов по типу судейства в пользу лфк в этом сезоне
типо как на фапле такие же долбаёбы которые ебуться в очко и выдают такое
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АВБ вообще-то лучший правый защитник мира
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Трент это типа маркоса алонсо. Вперёд нормально бегает, назад в принципе вообще не бежит
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