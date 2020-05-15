Ван Анхольт: "Ван Биссака лучше, чем Александер-Арнольд"

Защитник "Кристал Пэлас" Патрик Ван Анхольт считает, что Аарон Ван-Биссака из "Манчестер Юнайтед" является более классным игроком, чем Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля".

Прошлым летом "Пэлас" продал Ван-Биссаку в "Манчестер Юнайтед" за 50 миллионов фунтов, и Аарон быстро стал ключевым игроком в новой команде.



Сравнения между 22-летним Ван-Биссакой и 21-летним Александер-Арнольдом напрашиваются сами собой, однако Ван Анхольт, выбирая между двумя правыми защитниками, отдает предпочтение своему бывшему одноклубнику.



Могу ли я сказать, что Ван Биссака лучше, чем Александер-Арнольд? Да, без тени сомнения".



"Они разные игроки. В плане обороны Аарон невероятен. Лучше, чем Трент".



"Да, Трент умеет атаковать и подавать угловые, у него хорошая правая нога. Но если вы спросите Уилфа (Заху), против кого он бы хотел играть, думаю, он скажет, что против Трента", — цитирует Ван Анхольта Daily Mirror.