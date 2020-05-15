Юрген Клопп высмеял Невилла

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высмеял эксперта Sky Sports Гари Невилла.

В данный момент футбольный сезон все еще находится на паузе, из-за чего Клоппа не покидает ощущение бездействия. В то же время Невилл продолжает усиленно работать языком, высказывая мнение по любому значимому поводу.



"Я не научился многому во время этой паузы — за исключением того, что у Гари Невилла есть мнение абсолютно по всему! Это невероятно! Так что нет, я не научился многому, но я знаю себя 52 года".



"Я знаю, что могу справляться со сложными ситуациями, и это сложная ситуация — не только для меня и моей семьи, но и для каждого на этой планете. Я весьма горжусь тем, как общество справляется с этим".



"Мы, человеческие создания, не идеальны, и мы совершаем ошибки, но я думаю, теперь мы гораздо лучше поняли, насколько все мы связаны друг с другом. Это хорошо", — сообщил Клопп BBC.



Стоит добавить, что Клопп — не единственный "красный", кто высмеял Невилла сегодня. В свой очередной эфир Гари пригласил агента Киа Джурабчана, с которым они продолжили выяснять отношения насчет поведения нападающего Карлоса Тевеса в "Манчестер Юнайтед". Наблюдая за этим процессом, Джейми Каррагер, еще один эксперт Sky Sports, достал попкорн.



