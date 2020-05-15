Юрген Клопп высмеял Невилла

Гари Невилл Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высмеял эксперта Sky Sports Гари Невилла.

В данный момент футбольный сезон все еще находится на паузе, из-за чего Клоппа не покидает ощущение бездействия. В то же время Невилл продолжает усиленно работать языком, высказывая мнение по любому значимому поводу.

"Я не научился многому во время этой паузы — за исключением того, что у Гари Невилла есть мнение абсолютно по всему! Это невероятно! Так что нет, я не научился многому, но я знаю себя 52 года".

"Я знаю, что могу справляться со сложными ситуациями, и это сложная ситуация — не только для меня и моей семьи, но и для каждого на этой планете. Я весьма горжусь тем, как общество справляется с этим".

"Мы, человеческие создания, не идеальны, и мы совершаем ошибки, но я думаю, теперь мы гораздо лучше поняли, насколько все мы связаны друг с другом. Это хорошо", — сообщил Клопп BBC.

Стоит добавить, что Клопп — не единственный "красный", кто высмеял Невилла сегодня. В свой очередной эфир Гари пригласил агента Киа Джурабчана, с которым они продолжили выяснять отношения насчет поведения нападающего Карлоса Тевеса в "Манчестер Юнайтед". Наблюдая за этим процессом, Джейми Каррагер, еще один эксперт Sky Sports, достал попкорн.


Метки Каррагер, Клопп, Ливерпуль, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2020 17:00

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  1. gerrard08 15.05.2020 17:34 # gerrard08
    ахахаха)) сууук)

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  2. slash-lfc 15.05.2020 17:22 # slash-lfc
    Эта скумовская крыса только языком трепать и может. Збс он в студии рассказывал как надо против Барселоны играть. Потом сыграл, тренируя Валенсию, и заглотнул 7 или 8 xуев.

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  3. frisby 15.05.2020 17:13 # frisby
    В то же время Невилл продолжает усиленно работать языком, высказывая мнение по любому значимому поводу.

    Как и его одноклуПники по помойке мразоты - ивра, пердинанд, скулз. Они все усиленно работают языком в жопе - ведь как то надо отвлечь внимание от социальной дистанции в 37 очков Ливерпуля от памойки. Пропасти в 37 сука очков..

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  4. recyjoed 15.05.2020 17:05 # recyjoed
    клоун этот невилл. да, в принципе, как и все фаны этого клубишко мю

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