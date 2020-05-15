Клаттенбург назвал пять самых раздражавших его игроков

Экс-рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург назвал пятерку игроков, которые раздражали его больше всего.

В свое время Клаттенбург считался одним из лучших рефери планеты, в течение 2016 года получив назначения на финалы Кубка Англии, Лиги Чемпионов и Чемпионата Европы.



Однако порой Марку приходилось пересекаться с игроками, которых было невозможно укротить.



Крейг Беллами



"Я знал, что мои отношения с ним на грани с момента, когда в подтрибунном тоннеле на "Этихад" он сжал мои шары, и я имею ввиду не игровые шары".



"Судить Беллами было кошмаром для рефери, и большинство из нас чувствовали одно и то же. Он будет рычать на тебя, размахивая руками и оспаривая все твои решения. У него ужасная речь, просто сплошные ругательства", — сообщил Клаттенбург Daily Mail.



Рой Кин



"Я начну с того, что я работал с Роем на ITV во время ЧМ-2018, и он показал себя джентльменом и был мил. Это лишь доказывает, что на поле игроки могут быть очень другими".



"Ты просто не мог доверять Рою. Никогда не знаешь, когда он будет кого-то задирать или сделает что-то неприятное, как тот фол на Альф-Инге Холанде. Это был позор, он сделал это умышленно".



"Он всегда был холоден как лед и напрашивался, чтобы ты поступил с ним сурово. Это создавало проблемы для рефери, потому что в нем говорило эго. Он провоцировал драки, как это было между ним и Патриком Виейра".



Йенс Леманн



"Он просто так тебя раздражал и никогда не затыкался. Он один из тех жалких людей, которые ноют по любому поводу. Если мяч круглый, он ноет. Если мяч белый, он ноет. Ты думаешь про себя: "Просто дай отдохнуть от тебя".



Пепе



"Это очередной игрок, которому нельзя доверять. Матч может быть складываться легко и предсказуемо, а затем он вытворяет какое-нибудь коварство. Он любил задирать людей, и судить его не было весело — тебе всегда приходилось переживать о своей сохранности".



Джон Оби Микел



"Я выбрал Микела из-за инцидента в матче между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" в 2012 году, когда он обвинил меня в расистском высказывании, что неправда, и позже FA оправдала меня".



"Он никогда не извинился, и это расстраивает, потому что он мог угробить мою жизнь. Какое-то время я чувствовал, что разлюбил судейскую работу, но я не мог уйти, потому что мне нужно содержать семью, и у меня нет другой профессии".



"У меня до сих пор осталось неприятное ощущение. Микел лишь поверил услышанному Рамиресом, хотя тот не говорил по-английски. Другие игроки "Челси" извинились перед мной позже, но от Микела я ничего так и не услышал".