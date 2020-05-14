Правительство "открывает дверь" для возвращения футбола в июне
Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден заявил, что правительство Британии "открывает дверь" для возвращения футбола в июне.
Ранее днем Доуден провел очередное совещание с футбольными организациями по скорейшему возобновлению сезона, когда для этого будут созданы безопасные условия.
"Все мы сошлись на том, что будем действовать дальше, если это будет безопасно, и если здоровье и благополучие игроков, тренеров и персонала будут на первом месте".
"Правительство открывает дверь для безопасного возвращения профессионального футбола в июне. Это должно включать в себя широкую доступность трансляций для фанатов, а также мы должны убедиться, что вся футбольная семья получит поддержку благодаря заработанным деньгам", — цитирует Доудена Sky Sports.
Таким образом, Доуден дал понять, что вопрос нейтральных полей более не является проблемой, и клубы смогут играть на своих домашних стадионах. Премьер-Лиге лишь остается согласовать медицинские протоколы и обзавестись поддержкой полиции и прочих экстренных служб на местах.
14.05.2020 21:00
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Все?пизда ануляторам:)
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Борис Джонсон, давай продави всех этих саботажников. Мы футбол хотим!
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