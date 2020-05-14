Правительство "открывает дверь" для возвращения футбола в июне

Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден заявил, что правительство Британии "открывает дверь" для возвращения футбола в июне.

Ранее днем Доуден провел очередное совещание с футбольными организациями по скорейшему возобновлению сезона, когда для этого будут созданы безопасные условия.



"Все мы сошлись на том, что будем действовать дальше, если это будет безопасно, и если здоровье и благополучие игроков, тренеров и персонала будут на первом месте".



"Правительство открывает дверь для безопасного возвращения профессионального футбола в июне. Это должно включать в себя широкую доступность трансляций для фанатов, а также мы должны убедиться, что вся футбольная семья получит поддержку благодаря заработанным деньгам", — цитирует Доудена Sky Sports.



Таким образом, Доуден дал понять, что вопрос нейтральных полей более не является проблемой, и клубы смогут играть на своих домашних стадионах. Премьер-Лиге лишь остается согласовать медицинские протоколы и обзавестись поддержкой полиции и прочих экстренных служб на местах.