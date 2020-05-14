Ван Перси объяснил, почему выбрал "Юнайтед"

Робин Ван Перси рассказал, почему в 2012 году, уходя из "Арсенала", он отправился именно в "Манчестер Юнайтед".

За восемь лет в "Арсенале" Ван Перси забил 96 голов в 194 матчах Премьер-Лиги, но свою жажду трофеев толком не удовлетворил, выиграв лишь Кубок Англии.



Как раз желание побеждать и подтолкнуло голландского нападающего к переходу в "Юнайтед", а не, например, в "Манчестер Сити", который тоже был заинтересован в Робине.



"Фергюсон сыграл важную роль, почему я выбрал "Манчестер Юнайтед". Я выбрал их из-за того, как он тренирует, из-за историй, которые я слышал, из-за игроков, которые там выступали".



"Я очень хотел побеждать, и когда я смотрел на команду с Гиггзом, Кэрриком, Скоулзом, Видичем, Фердинандом, то все они были победителями, они выиграли все. Я чувствовал: "Я хочу быть частью этого". Я был на том этапе своей жизни, когда я ощущал себя победителем, но не был таковым, поэтому мне нужно было побеждать. Я должен был перейти в команду, которая умеет побеждать", — цитирует Ван Перси Manchester Evening News.



Уже в первом своем сезоне за "Юнайтед" Ван Перси выиграл Премьер-Лигу. Одновременно то был последний сезон Фергюсона, тогда как Робин успел поработать с Дэвидом Мойесом и Луи Ван Галем, но без особого успеха.



"Нам было сложно при Мойесе, потому что мы финишировал на седьмом месте. Опуститься с такой высоты... Мы же помышляли о победе в Лиге Чемпионов и развитии своего успеха".



"То был новый период, потому что карьера Скоулзи подходила к концу, Гиггзи становился играющим тренером. Все было по-новому".



"Мойес не виноват. Кто бы ни пришел на место Фергюсона, ему можно было бы только пожелать удачи. Неправильно винить его одного, мы тоже виноваты. Стандарты были так высоки, но мы обрушили планку".



"Что я почувствовал, когда Фергюсон ушел на пенсию? Это был своего рода шок. Перед самым подписанием контракта, когда я буквально занес ручку над бумагой, я сказал: "Еще одна вещь, сэр Алекс. Как долго вы еще планируете пробыть в клубе?" Он ответил: "Еще минимум три года", — добавил Ван Перси.