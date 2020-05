Светская хроника за четверг

"Бавария" может заплатить более 50 миллионов фунтов за Лероя Сане. "Манчестер Юнайтед" согласовал переход Муссы Дембеле. Томас Партей рвется в "Арсенал". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Бавария" подумывает предложить более 50 миллионов фунтов за вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане. (The Telegraph)



Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду хочет перейти в "Сити" в ближайшее окно. (Mundo Deportivo)



"Манчестер Юнайтед" договорился о покупке нападающего "Лиона" Муссы Дембеле за 61.8 млн. фунтов. (Daily Express)



"Юнайтед" уверен в покупке Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" и Джека Грилиша из "Астон Виллы". (Manchester Evening News)



"Юнайтед" манит 16-летнего полузащитника "Бирмингема" Джуда Беллингема возможностью сразу играть за первую команду. (Evening Standard)



Полузащитник "Атлетико" Томас Партей готов отвергнуть интерес ПСЖ, чтобы перейти в "Арсенал". (GhanaSoccerNet)



Клубом, который предложил 75 млн. фунтов за нападающего "Лилля" Виктора Осимхена, был "Тоттенхэм". (Les Cahiers du Football)



Агент защитника Хуана Фойта подтвердил, что его клиент может покинуть "Тоттенхэм". (talkSPORT)



Фойта хочет "Барселона". (The Sun)



"Эвертон" позволит голкиперу Маартену Стекеленбургу уйти свободным агентом грядущим летом. (Football Insider)



Другое



Полиция Манчестера сомневается, что футбольные фанаты устоят перед соблазном прийти к стадиону, где играет их команда без зрителей. (The Sun)



Клубы Премьер-Лиги готовятся сыграть весь сезон 2020/21 без зрителей. (Daily Mirror)



После возобновления тренировочного процесса игроков Премьер-Лиги будут тестировать на коронавирус дважды в неделю. (Sky Sports)



Футбольная Лига сообщила своим клубам, что те не смогут возобновить тренировки раньше 25 мая. (Sky Sports)



Клубы итальянской Серии А проголосовали за возобновление сезона 13 июня. (Sky Sports)



Ванда Нара, жена нападающего ПСЖ Мауро Икарди, показала в социальных сетях своего сына в футболке "Арсенала". (The Sun)



Бывшего нападающего "Реала" Эдвина Конго арестовал по подозрению в торговле кокаином. (Daily Mail)