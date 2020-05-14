Агент Тевеса ответил Невиллу

Карлос Тевес Агент Киа Джурабчан ответил эксперту Sky Sports Гари Невиллу, который раскритиковал своего бывшего партнера по "Манчестер Юнайтед" Карлоса Тевеса.

Накануне Невилл заявил, что Тевес вызывал у него раздражение своим неподобающим поведением во втором сезоне Карлоса на "Олд Траффорд".

По словам Невилла, Тевес "начал халтурить", однако представитель аргентинского нападающего с этим никак не может согласиться.

"С его настроем все было в порядке, он отчаянно хотел играть. Он забил 15 голов и отдал семь результативных передач, его показатели были великолепны. Он был доступен для всех матчей, за исключением трех, которые он пропустил из-за травмы".

"Думаю, Гари Невилл поставил под сомнение профессионализм Карлоса, потому что он как репортер недостаточно хорошо изучил карьеру Карлоса. Вследствие этого он и сказал, что Тевес не был профессионалом. Он никогда не обращался ко мне или к кому-нибудь еще, чтобы узнать, как все было на самом деле. Он просто говорит эти вещи снова и снова".

"Этими словами он отбрасывает тень на игрока, которые выиграл вдвое или втрое больше трофеев, чем он. Карлос выигрывал трофеи в абсолютно каждой лиге, в которой когда-либо выступал, он был номинирован на звание Игрока Года в Южной Америке больше, чем кто-либо другой в истории, а сейчас, в свои 34 года, он только что выиграл лигу и снова забил победный гол за "Боку Хуниорс", — сообщил Джурабчан Sky Sports.


Метки Джурабчан, Манчестер Юнайтед, Невилл, Тевес

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. insomniac 14.05.2020 14:59 # insomniac
    ну да, Невилл, который выиграл столько, сколько Тевесу и не снилось, выиграл меньше Тевеса, если верить придурку Джурабчяну -)) и, конечно, Джурабчян лучше знает, что происходило в коллективе, где играли Невилл и Тевес, чем сам Невилл -)) я знал, что Джурабчян конченый, но не знал, что настолько.

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  2. superglor 14.05.2020 14:38 # superglor
    Халтурить?

    Да там купили полено Бревнатова, которого Тевес уделывал каждый раз, когда получал свой шанс со скамейки. И потом снова садился на лавку, ведь красноносый упорно продолжал ставить болгарское дерево в основу. Потому что за него заплатили 30 млн, и надо ставить, не признавать же ошибку.

    Время все расставило по своим местам. Тевес тащил Сити, заменил в Ювентусе самого Дель Пьеро и отпахал еще и в Аргентине. Деревятов сднил за пару лет и был выпнут в Фулхэм.

    Когда-нибудь красноносый должен признать публично, что ненужная и бесполезная покупка Бербатова была одним из его самых ошибочных решений в карьере.

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  3. muaxaxaxa 14.05.2020 14:32 # muaxaxaxa
    Невилл должен был обратиться к этому персу, чтобы перс объяснил Невиллу как обстояло дело тевеза в МЮ, хотя Невилл играл на поле в те моменты бок о бок с этим гольфистом. Круто, че.

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  4. dallaslp 14.05.2020 14:21 # dallaslp
    вообще не понял к чему Невилл вынес грязные носки с хаты, кто его просил? Через столько лет. Крыса. держи свои эмоции при себе.
    Что Каррагер :рады были продать сднивающего Торреса. два долбоёба. Что за мода сплетничать шо телки?

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  5. flash25rus 14.05.2020 14:14 # flash25rus
    Тевис был бомбой. Мега тип

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  6. meshuggah 14.05.2020 14:12 # meshuggah
    топово разматал в стиле пенсы зеропуков

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