Агент Тевеса ответил Невиллу
Агент Киа Джурабчан ответил эксперту Sky Sports Гари Невиллу, который раскритиковал своего бывшего партнера по "Манчестер Юнайтед" Карлоса Тевеса.
Накануне Невилл заявил, что Тевес вызывал у него раздражение своим неподобающим поведением во втором сезоне Карлоса на "Олд Траффорд".
По словам Невилла, Тевес "начал халтурить", однако представитель аргентинского нападающего с этим никак не может согласиться.
"С его настроем все было в порядке, он отчаянно хотел играть. Он забил 15 голов и отдал семь результативных передач, его показатели были великолепны. Он был доступен для всех матчей, за исключением трех, которые он пропустил из-за травмы".
"Думаю, Гари Невилл поставил под сомнение профессионализм Карлоса, потому что он как репортер недостаточно хорошо изучил карьеру Карлоса. Вследствие этого он и сказал, что Тевес не был профессионалом. Он никогда не обращался ко мне или к кому-нибудь еще, чтобы узнать, как все было на самом деле. Он просто говорит эти вещи снова и снова".
"Этими словами он отбрасывает тень на игрока, которые выиграл вдвое или втрое больше трофеев, чем он. Карлос выигрывал трофеи в абсолютно каждой лиге, в которой когда-либо выступал, он был номинирован на звание Игрока Года в Южной Америке больше, чем кто-либо другой в истории, а сейчас, в свои 34 года, он только что выиграл лигу и снова забил победный гол за "Боку Хуниорс", — сообщил Джурабчан Sky Sports.
14.05.2020 14:00
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Последние комментарии:
ну да, Невилл, который выиграл столько, сколько Тевесу и не снилось, выиграл меньше Тевеса, если верить придурку Джурабчяну -)) и, конечно, Джурабчян лучше знает, что происходило в коллективе, где играли Невилл и Тевес, чем сам Невилл -)) я знал, что Джурабчян конченый, но не знал, что настолько.
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Халтурить?
Да там купили полено Бревнатова, которого Тевес уделывал каждый раз, когда получал свой шанс со скамейки. И потом снова садился на лавку, ведь красноносый упорно продолжал ставить болгарское дерево в основу. Потому что за него заплатили 30 млн, и надо ставить, не признавать же ошибку.
Время все расставило по своим местам. Тевес тащил Сити, заменил в Ювентусе самого Дель Пьеро и отпахал еще и в Аргентине. Деревятов сднил за пару лет и был выпнут в Фулхэм.
Когда-нибудь красноносый должен признать публично, что ненужная и бесполезная покупка Бербатова была одним из его самых ошибочных решений в карьере.
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Невилл должен был обратиться к этому персу, чтобы перс объяснил Невиллу как обстояло дело тевеза в МЮ, хотя Невилл играл на поле в те моменты бок о бок с этим гольфистом. Круто, че.
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вообще не понял к чему Невилл вынес грязные носки с хаты, кто его просил? Через столько лет. Крыса. держи свои эмоции при себе.
Что Каррагер :рады были продать сднивающего Торреса. два долбоёба. Что за мода сплетничать шо телки?
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Тевис был бомбой. Мега тип
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топово разматал в стиле пенсы зеропуков
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