Агент Тевеса ответил Невиллу

Агент Киа Джурабчан ответил эксперту Sky Sports Гари Невиллу, который раскритиковал своего бывшего партнера по "Манчестер Юнайтед" Карлоса Тевеса.

Накануне Невилл заявил, что Тевес вызывал у него раздражение своим неподобающим поведением во втором сезоне Карлоса на "Олд Траффорд".



По словам Невилла, Тевес "начал халтурить", однако представитель аргентинского нападающего с этим никак не может согласиться.



"С его настроем все было в порядке, он отчаянно хотел играть. Он забил 15 голов и отдал семь результативных передач, его показатели были великолепны. Он был доступен для всех матчей, за исключением трех, которые он пропустил из-за травмы".



"Думаю, Гари Невилл поставил под сомнение профессионализм Карлоса, потому что он как репортер недостаточно хорошо изучил карьеру Карлоса. Вследствие этого он и сказал, что Тевес не был профессионалом. Он никогда не обращался ко мне или к кому-нибудь еще, чтобы узнать, как все было на самом деле. Он просто говорит эти вещи снова и снова".



"Этими словами он отбрасывает тень на игрока, которые выиграл вдвое или втрое больше трофеев, чем он. Карлос выигрывал трофеи в абсолютно каждой лиге, в которой когда-либо выступал, он был номинирован на звание Игрока Года в Южной Америке больше, чем кто-либо другой в истории, а сейчас, в свои 34 года, он только что выиграл лигу и снова забил победный гол за "Боку Хуниорс", — сообщил Джурабчан Sky Sports.