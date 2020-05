Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" очень близок к покупке Сауля Ньигеса. "Ньюкасл" готов купить Гарета Бэйла. В Премьер-Лиге нашлись двое футболистов-геев. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" находится на пороге приобретения полузащитника "Атлетико" Сауля Ньигеса за 70 миллионов фунтов. (Todo Fichajes)



"Юнайтед" надеется купить Джейдона Санчо, Джека Грилиша и Джуда Беллингема грядущим летом. (Daily Star)



"Юнайтед" надеется прояснить судьбу своего юниора Анхеля Гомеса, чей контракт истекает в конце сезона, к 21 мая. (Daily Mail)



Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич отверг интерес "Юнайтед" и ПСЖ, потому что хочет перейти в "Барселону". (Sport)



"Ювентус" ввел потолок зарплат в команде, что фактически исключает возвращение в Турин полузащитника "Юнайтед" Поля Погба. (Daily Mail)



Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен все ближе к переходу в "Рому" за 5 млн. фунтов. (Gazzetta dello Sport)



"Ливерпуль" присоединился к числу претендентов на 19-летнего полузащитника "РБ Лейпциг" Доминик Собослаи. (Tuttosport)



"Барселоне" не удается согласовать покупку Лаутаро Мартинеса из "Интера", и теперь каталонский клуб готов составить конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за Тимо Вернера из "РБ Лейпциг". (Daily Express)



"Манчестер Сити" может попросить вингера "Баварии" Кингсли Комана взамен Лероя Сане. (Sky in Germany)



"Тоттенхэм" заинтересован в голкипере "Лилля" Майке Меньяне. (LA Voix du Nord)



"Тоттенхэм" хочет заполучить крайних защитников Алекса Сандро из "Ювентуса" и Тимоти Кастаня из "Аталанты". (Tuttomercatoweb)



Защитник "Барселоны" Хуан Фойт заинтересовал "Барселону". (Daily Mirror)



В случае выхода в Премьер-Лигу "Вест Бромвич" поспорит с "Тоттенхэмом" за нападающего "Фенербахче" Ведата Мурики, оцениваемого в 18 млн. фунтов. (Aksam)



"Ньюкасл" готов предложить "Реалу" 53 млн. фунтов за вингера Гарета Бэйла. (Four Four Two)



"Реал" отпустил бы Бэйла всего за 26.3 млн. фунтов. (Diario Madridista)



Другое



Клубы Премьер-Лиги могут сплотиться, чтобы заблокировать сделку по приобретению "Ньюкасла" Суверенным фондом Саудовской Аравии. (The Sun)



Большинство читателей Evening Standard считают, что этот сезон Премьер-Лиги нужно аннулировать. (Evening Standard)



Боссы "Сити" уверены, что главный тренер Хосеп Гвардиола заключит новый контракт. (Daily Express)



Защитник "Юнайтед" Люк Шоу считает, что Маркус Рэшфорд, Фред и Аарон Ван-Биссака достойны звания Игрока Года в их команде. (Manchester Evening News)



Недовольные шумом соседи заставили голкипера "Юнайтед" Серхио Ромеро снести детскую площадку стоимостью 20 тыс. фунтов на своем участке у дома. (The Sun)



Благотворительный фонд Джастиана Фашану оказывает психологическую помощь пяти футболистам-геям — двум из Премьер-Лиги и трем из Футбольной Лиги. (Daily Star)