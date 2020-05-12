Мэр Лондона против возобновления сезона в июне

Мэр Лондона Садик Хан выступил против возобновления сезона Премьер-Лиги в июне.

Если "Проект Перезапуск" все-таки будет согласован 20 клубами и правительством Великобритании, то Премьер-Лига может вернуться уже в начале следующего месяца.



Однако Хан чувствует, что его город не готов к дополнительной нагрузке, и любые разговоры о возобновлении футбольного сезона являются преждевременными.



"Садик отчаянно жаждет, чтобы Премьер-Лига и профессиональный спорт в целом вернулись. Однако наша страна по-прежнему находится в глубоком кризисе, и сотни людей умирают ежедневно. Поэтому он считает, что еще слишком рано обсуждать возобновление Премьер-Лиги и спорта высшего уровня в столице".



"Будучи фанатом "Ливерпуля", Садик, конечно, хочет, чтобы Премьер-Лига вернулось, но это может случиться только тогда, когда будут безопасные условия. Мы не можем возлагать дополнительное бремя на Национальную службу здравоохранения и экстренные службы", — сообщил официальный представитель Хана.