Мэр Лондона против возобновления сезона в июне
Мэр Лондона Садик Хан выступил против возобновления сезона Премьер-Лиги в июне.
Если "Проект Перезапуск" все-таки будет согласован 20 клубами и правительством Великобритании, то Премьер-Лига может вернуться уже в начале следующего месяца.
Однако Хан чувствует, что его город не готов к дополнительной нагрузке, и любые разговоры о возобновлении футбольного сезона являются преждевременными.
"Садик отчаянно жаждет, чтобы Премьер-Лига и профессиональный спорт в целом вернулись. Однако наша страна по-прежнему находится в глубоком кризисе, и сотни людей умирают ежедневно. Поэтому он считает, что еще слишком рано обсуждать возобновление Премьер-Лиги и спорта высшего уровня в столице".
"Будучи фанатом "Ливерпуля", Садик, конечно, хочет, чтобы Премьер-Лига вернулось, но это может случиться только тогда, когда будут безопасные условия. Мы не можем возлагать дополнительное бремя на Национальную службу здравоохранения и экстренные службы", — сообщил официальный представитель Хана.
12.05.2020 17:00
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Трейтор ливапуля не иначе.
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Хоть кто то из колбасятины адекватный
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