Мэр Лондона против возобновления сезона в июне

Садик Хан Мэр Лондона Садик Хан выступил против возобновления сезона Премьер-Лиги в июне.

Если "Проект Перезапуск" все-таки будет согласован 20 клубами и правительством Великобритании, то Премьер-Лига может вернуться уже в начале следующего месяца.

Однако Хан чувствует, что его город не готов к дополнительной нагрузке, и любые разговоры о возобновлении футбольного сезона являются преждевременными.

"Садик отчаянно жаждет, чтобы Премьер-Лига и профессиональный спорт в целом вернулись. Однако наша страна по-прежнему находится в глубоком кризисе, и сотни людей умирают ежедневно. Поэтому он считает, что еще слишком рано обсуждать возобновление Премьер-Лиги и спорта высшего уровня в столице".

"Будучи фанатом "Ливерпуля", Садик, конечно, хочет, чтобы Премьер-Лига вернулось, но это может случиться только тогда, когда будут безопасные условия. Мы не можем возлагать дополнительное бремя на Национальную службу здравоохранения и экстренные службы", — сообщил официальный представитель Хана.


Метки Премьер-Лига, Хан

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2020 17:00

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  1. chebrec 12.05.2020 17:04 # chebrec
    Трейтор ливапуля не иначе.

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  2. unclearness 12.05.2020 17:02 # unclearness
    Хоть кто то из колбасятины адекватный

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