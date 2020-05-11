Клубы Премьер-Лиги впервые обсуждали свертывание сезона

Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс рассказал, что в понедельник клубы впервые обсуждали свертывание этого сезона.

Ранее Премьер-Лига несколько раз сообщала, что все 20 клубов решительно настроены доиграть сезон 2019/20.



Этой настрой сохраняется, однако реальность такова, что у клубов есть большой раскол насчет использования нейтральных полей.



И хотя в понедельник правительство Великобритании разрешило играть футбольные матчи с 1 июня, власти настаивают, чтобы это происходило на нейтральных поля.



В понедельник выяснилось, что более половины клубов не хотят лишаться фактора домашнего стадиона, а это означает, что сезон придется аннулировать или признать завершенным в каком-то виде без 92 оставшихся матчей, если правительство не изменит свою позицию.



"Я рад подтвердить, что мы впервые обсудили свертывание сезона, однако детали этих разговоров останутся конфиденциальными. Я могу сказать, что все наши разговоры касаются того, как завершить сезон".



"Мы не пришли к компромиссу ни по какой из моделей. Переговоры продолжатся", — цитирует Мастерса Daily Mail.