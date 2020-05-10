Ван Галь: "Я шесть месяцев ждал, пока меня повесят"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь пожаловался, что последние шесть месяцев на "Олд Траффорд" он чувствовал "петлю на шее".

Прошло почти четыре года с момента, как вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд безжалостно расправился с Ван Галем, уволив голландского специалиста на следующий день после победы в финале Кубка Англии.



Ван Галь до сих пор обижен на Вудворда и на Жозе Моуриньо, который заступил на его место. Именно поэтому Луи долго оставался без работы, заставив "Юнайтед" выплатить каждый пенни положенной ему компенсации в 8 миллионов фунтов.



"Сложнее всего было пытаться уцелеть главным тренером "Манчестер Юнайтед", когда моя голова находилась в петле шесть месяцев. С января и до конца сезона моя жена Труус постоянно предупреждала меня. Она женщина, а у женщин чутье на такого рода вещи".



"Я не видел, что замышлял Вудворд, но у женщин другие качества, нежели у мужчин. Я правда не чувствовал, что они планируют кое-что".



"Я был всецело убежден, что смогу отработать свой контракт и проведу третий сезон в "Юнайтед". Когда Вудворд уволил меня, это стало главным сюрпризом в моей жизни".



"В других клубах и федерациях у меня случались внутренние противостояния. Но ничто не сравнится с тем, с чем я столкнулся в "Манчестер Юнайтед".



"Я ушел из "Барселоны", потому что был предан президенту. Я отказался от 5 миллионов фунтов. Но после "Юнайтед" мне было важно проявить принципиальность — я столь многого добился там".



"Знаете, достигнутое в "Манчестер Юнайтед" я считаю главным успехом своей карьеры. Это важнее, чем любой трофей и чем выступление сборной Голландии на Чемпионате Мира в Бразилии. Есть не одна причина, почему я так считаю".



"Мы выиграли Кубок Англии вдесятером в экстра-таймах на "Уэмбли". Кубок Англии — самый престижный кубковый турнир в мире, и я безмерно горжусь этой победой".



"На мой взгляд, это Моуриньо должен выйти и рассказать, что случилось. Если, конечно, он готов. Ему больше не нужно мне звонить. Меня оставили с петлей на шее и ждали с января, чтобы повесить. Но я все равно сохранял доверие игроков, так что я горжусь собой. Мы добились огромного успеха в том году".



"Манчестер Юнайтед" — самый красивый, лучший и самый конкурентоспособный клуб в Англии. Поэтому в последний момент я предпочел "Юнайтед", а не "Тоттенхэм".



"Я очень хотел возглавить "Тоттенхэм", потому что я обожал их клуб в молодости — Джимми Гривз был моим идолом. Но теперь они уже не являются клубом номер один в Англии. Теперь это "Юнайтед".



"Все знают, что в своей карьере я хотел работать лишь с лучшими клубами в каждой стране, куда я отправлялся", — сообщил Ван Галь Daily Mirror.