Ван Галь: "Я шесть месяцев ждал, пока меня повесят"

Луи Ван Галь и Эд Вудворд Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь пожаловался, что последние шесть месяцев на "Олд Траффорд" он чувствовал "петлю на шее".

Прошло почти четыре года с момента, как вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд безжалостно расправился с Ван Галем, уволив голландского специалиста на следующий день после победы в финале Кубка Англии.

Ван Галь до сих пор обижен на Вудворда и на Жозе Моуриньо, который заступил на его место. Именно поэтому Луи долго оставался без работы, заставив "Юнайтед" выплатить каждый пенни положенной ему компенсации в 8 миллионов фунтов.

"Сложнее всего было пытаться уцелеть главным тренером "Манчестер Юнайтед", когда моя голова находилась в петле шесть месяцев. С января и до конца сезона моя жена Труус постоянно предупреждала меня. Она женщина, а у женщин чутье на такого рода вещи".

"Я не видел, что замышлял Вудворд, но у женщин другие качества, нежели у мужчин. Я правда не чувствовал, что они планируют кое-что".

"Я был всецело убежден, что смогу отработать свой контракт и проведу третий сезон в "Юнайтед". Когда Вудворд уволил меня, это стало главным сюрпризом в моей жизни".

"В других клубах и федерациях у меня случались внутренние противостояния. Но ничто не сравнится с тем, с чем я столкнулся в "Манчестер Юнайтед".

"Я ушел из "Барселоны", потому что был предан президенту. Я отказался от 5 миллионов фунтов. Но после "Юнайтед" мне было важно проявить принципиальность — я столь многого добился там".

"Знаете, достигнутое в "Манчестер Юнайтед" я считаю главным успехом своей карьеры. Это важнее, чем любой трофей и чем выступление сборной Голландии на Чемпионате Мира в Бразилии. Есть не одна причина, почему я так считаю".

"Мы выиграли Кубок Англии вдесятером в экстра-таймах на "Уэмбли". Кубок Англии — самый престижный кубковый турнир в мире, и я безмерно горжусь этой победой".

"На мой взгляд, это Моуриньо должен выйти и рассказать, что случилось. Если, конечно, он готов. Ему больше не нужно мне звонить. Меня оставили с петлей на шее и ждали с января, чтобы повесить. Но я все равно сохранял доверие игроков, так что я горжусь собой. Мы добились огромного успеха в том году".

"Манчестер Юнайтед" — самый красивый, лучший и самый конкурентоспособный клуб в Англии. Поэтому в последний момент я предпочел "Юнайтед", а не "Тоттенхэм".

"Я очень хотел возглавить "Тоттенхэм", потому что я обожал их клуб в молодости — Джимми Гривз был моим идолом. Но теперь они уже не являются клубом номер один в Англии. Теперь это "Юнайтед".

"Все знают, что в своей карьере я хотел работать лишь с лучшими клубами в каждой стране, куда я отправлялся", — сообщил Ван Галь Daily Mirror.


Метки Ван Галь, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2020 18:00

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  1. muaxaxaxa 10.05.2020 19:17 # muaxaxaxa
    Да пошел ты на хуй.

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  2. slash-lfc 10.05.2020 18:09 # slash-lfc
    Кубок Англии — самый престижный кубковый турнир в мире, и я безмерно горжусь этой победой".

    Источник: http://fapl.ru/posts/78375/

    Норм ссыт скумерам в глаза))

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