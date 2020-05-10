Голос всего одного клуба может решить судьбу сезона 2019/20

Голоса всего одного клуба Премьер-Лиги может оказаться достаточно, чтобы заблокировать возобновление этого сезона.

Ранее на текущей неделе "Брайтон", "Астон Вилла" и "Уотфорд" публично выразили несогласие с идеей сыграть оставшиеся 92 матча этого сезона Премьер-Лиги на нейтральных полях.



Как утверждает Daily Mirror, точку зрения своих конкурентов в борьбе за выживание разделяют "Норвич", "Борнмут" и "Вест Хэм", которые не хотят лишаться фактора домашнего стадиона.



Для возобновления сезона Премьер-Лиги на нейтральных полях требуются голоса 14 клубов из 20. Учитывая четкую позицию шести аутсайдеров, судьбу кампании 2019/20 может решить всего один клуб.



Высокопоставленный источник одного из клубов поведал Daily Mirror, что аутсайдеры согласятся на нейтральные поля, только если по итогам этого сезона из Премьер-Лиги никто не вылетит, однако свой протест этой идее уже выразила FA.



Если сезон так и не будет возобновлен, Премьер-Лига предложит своим клубам отправить в Чемпионшип "Норвич", "Астон Виллу" и "Борнмут", которые в данный момент находятся в зоне вылета.



Также Премьер-Лига предупредила аутсайдеров, что невозобновление сезона нанесет еще больший финансовый ущерб клубам, чем вылет.