Голос всего одного клуба может решить судьбу сезона 2019/20

Мяч Премьер-Лиги Голоса всего одного клуба Премьер-Лиги может оказаться достаточно, чтобы заблокировать возобновление этого сезона.

Ранее на текущей неделе "Брайтон", "Астон Вилла" и "Уотфорд" публично выразили несогласие с идеей сыграть оставшиеся 92 матча этого сезона Премьер-Лиги на нейтральных полях.

Как утверждает Daily Mirror, точку зрения своих конкурентов в борьбе за выживание разделяют "Норвич", "Борнмут" и "Вест Хэм", которые не хотят лишаться фактора домашнего стадиона.

Для возобновления сезона Премьер-Лиги на нейтральных полях требуются голоса 14 клубов из 20. Учитывая четкую позицию шести аутсайдеров, судьбу кампании 2019/20 может решить всего один клуб.

Высокопоставленный источник одного из клубов поведал Daily Mirror, что аутсайдеры согласятся на нейтральные поля, только если по итогам этого сезона из Премьер-Лиги никто не вылетит, однако свой протест этой идее уже выразила FA.

Если сезон так и не будет возобновлен, Премьер-Лига предложит своим клубам отправить в Чемпионшип "Норвич", "Астон Виллу" и "Борнмут", которые в данный момент находятся в зоне вылета.

Также Премьер-Лига предупредила аутсайдеров, что невозобновление сезона нанесет еще больший финансовый ущерб клубам, чем вылет.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2020 06:00

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  1. scouser2005 10.05.2020 07:48 # scouser2005
    Позиция дебилов - "назло родителям отморожу уши".

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  2. slash-lfc 10.05.2020 07:03 # slash-lfc
    Нганну убийца. Лифак чемпион. Илуз сасат6.

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  3. gandalf 10.05.2020 06:41 # gandalf
    Как же е6ут лузерку))))))

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