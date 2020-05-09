Брэйди: "Придется дезинфицировать даже траву"

Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди сообщила, что клубам даже придется дезинфицировать траву на своих базах, чтобы обеспечить безопасное возвращение игроков к тренировкам.

Ожидается, что уже в этом месяце команды Премьер-Лиги приступят к тренировкам, а в июне возобновят сезон, остановленный в марте пандемией коронавируса.



По словам Брэйди, клубам предстоит преодолеть массу проблем, связанных с поддержанием гигиены. Будут установлены строжайшие правила, чтобы предотвратить распространение COVID-19.



"Первый и основополагающий принцип заключается в том, что Премьер-Лига порекомендует возобновить сезон, только когда это будет безопасно. Что бы вам ни говорили, все 20 клубов единодушны насчет этого".



"Это первое, что мы должны обеспечить, прежде чем подумаем, когда дать стартовый свисток этой заключительной части самого неудачного сезона в футбольной истории".



"Если ограничения снимут, а Министерство здравоохранения разрешит нам начать бесконтактные тренировки, для игроков и персонала будут установлены новые правила".



"Эти правила будут включать в себя запрет на совместные поездки на автомобиле, тренировки маленькими группами продолжительностью 75 минут и соблюдение дистанции в два метра друг от друга. На этой фазе будут запрещены отборы, но не пасы и удары".



"Также нам придется дезинфицировать угловые флажки, стойки ворот и даже траву — хотя это остается загадкой, потому что дезинфекция обычно убивает ее", — пишет Брэйди в своей колонке в The Sun.