"Ливерпуль" хочет Рашицу

Милот Рашица Президент Федерации футбола Косово Агим Амеди рассказал, что "Ливерпуль" заинтересован в приобретении вингера "Вердера" Милота Рашицы.

Рашица выступает за клуб из Бремена после своего перехода из голландского "Витесса" в 2017 году. За это время Милот забил 23 гола в 64 матчах.

Также на счету Рашицы 27 матчей за сборную Косово, которая официально стала членом УЕФА четыре года назад, хотя на юношеском уровне Милот выступал за Албанию.

Своей игрой за "Вердер" оцениваемый в 33 миллиона фунтов вингер заинтересовал ряд серьезных клубов, в том числе за пределами Бундеслиги.

"Насчет него поступает много запросов. Мне известно, что его хочет "Ливерпуль", а также "РБ Лейпциг" из Бундеслиги. Уверен, ему посоветуют, как лучше всего поступить", — сообщил Амеди Syri TV.

Добавим, издание Evening Standard подтверждает, что "Ливерпуль" недавно просматривал Рашицу, наряду с нападающим "РБ Лейпциг" Тимо Вернером.


Метки Вердер, видео, Ливерпуль, Рашица

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 348

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tigerpool 07.05.2020 20:32 # tigerpool
    Ну на место Шакири самое то. Молодой и перспективный, к тому же не дорогой игрок для лавки

    (ответить)

  2. hammersmith 07.05.2020 20:21 # hammersmith
    кашица подливерная

    (ответить)

  3. recyjoed 07.05.2020 20:16 # recyjoed
    баварию наказывает раз за разом. что он с мс будет делать тогда

    (ответить)

  4. scholes22 07.05.2020 20:15 # scholes22
    Ахахахахахаха

    "Ливерпуль" хочет За щеку


    Источник: http://fapl.ru/posts/78320/

    (ответить)

  5. jesus33 07.05.2020 20:07 # jesus33
    А вот и Мбаппе с Кулибали подъехали для портовни.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: