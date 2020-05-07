"Ливерпуль" хочет Рашицу
Президент Федерации футбола Косово Агим Амеди рассказал, что "Ливерпуль" заинтересован в приобретении вингера "Вердера" Милота Рашицы.
Рашица выступает за клуб из Бремена после своего перехода из голландского "Витесса" в 2017 году. За это время Милот забил 23 гола в 64 матчах.
Также на счету Рашицы 27 матчей за сборную Косово, которая официально стала членом УЕФА четыре года назад, хотя на юношеском уровне Милот выступал за Албанию.
Своей игрой за "Вердер" оцениваемый в 33 миллиона фунтов вингер заинтересовал ряд серьезных клубов, в том числе за пределами Бундеслиги.
"Насчет него поступает много запросов. Мне известно, что его хочет "Ливерпуль", а также "РБ Лейпциг" из Бундеслиги. Уверен, ему посоветуют, как лучше всего поступить", — сообщил Амеди Syri TV.
Добавим, издание Evening Standard подтверждает, что "Ливерпуль" недавно просматривал Рашицу, наряду с нападающим "РБ Лейпциг" Тимо Вернером.
07.05.2020 20:00
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Ну на место Шакири самое то. Молодой и перспективный, к тому же не дорогой игрок для лавки
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кашица подливерная
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баварию наказывает раз за разом. что он с мс будет делать тогда
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Ахахахахахаха
"Ливерпуль" хочет За щеку
Источник: http://fapl.ru/posts/78320/
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А вот и Мбаппе с Кулибали подъехали для портовни.
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