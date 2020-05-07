"Ливерпуль" хочет Рашицу

Президент Федерации футбола Косово Агим Амеди рассказал, что "Ливерпуль" заинтересован в приобретении вингера "Вердера" Милота Рашицы.

Рашица выступает за клуб из Бремена после своего перехода из голландского "Витесса" в 2017 году. За это время Милот забил 23 гола в 64 матчах.



Также на счету Рашицы 27 матчей за сборную Косово, которая официально стала членом УЕФА четыре года назад, хотя на юношеском уровне Милот выступал за Албанию.



Своей игрой за "Вердер" оцениваемый в 33 миллиона фунтов вингер заинтересовал ряд серьезных клубов, в том числе за пределами Бундеслиги.



"Насчет него поступает много запросов. Мне известно, что его хочет "Ливерпуль", а также "РБ Лейпциг" из Бундеслиги. Уверен, ему посоветуют, как лучше всего поступить", — сообщил Амеди Syri TV.



Добавим, издание Evening Standard подтверждает, что "Ливерпуль" недавно просматривал Рашицу, наряду с нападающим "РБ Лейпциг" Тимо Вернером.



