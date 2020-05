Светская хроника за среду

"Ливерпуль" вступил в борьбу за Калиду Кулибали. "Манчестер Юнайтед" и "Челси" контактируют с Тимо Вернером. Аарон Рэмси может вернуться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Голкипер Лорис Кариус едва ли получит второй шанс в "Ливерпуле", несмотря на возвращение из "Бешикташа". (Liverpool Echo)



"Ливерпуль" присоединился к компании "Арсенала", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасла" и "Эвертона", которые заинтересованы в защитнике Калиду Кулибали. Однако "Наполи" отпустит свою звезду только за 90 миллионов фунтов. (Gazzetta dello Sport)



"Юнайтед" и "Челси" установили контакт с нападающим "РБ Лейпциг" Тимо Вернером. (Bild)



"Юнайтед" согласовал покупку 16-летнего нападающего "Сандерленда" Джо Хаджилла за 250 тыс. фунтов. (Daily Mail)



"Ювентус" готов продать экс-полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси за 30 млн. фунтов. (CalcioMercato)



"Юнайтед" может принять Рэмси в качестве разменной монеты в сделке по переходу полузащитника Поля Погба в "Ювентус". (Daily Express)



"Юнайтед" попытается удержать юного Анхеля Гомеса, предложив тому новый контракт с зарплатой в 30 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)



Вингер Виллиан, вероятно, останется в Лондоне после истечения своего контракта с "Челси". (Daily Mail)



"Ювентус" надеется опередить "Челси", "Юнайтед" и "Интер" в борьбе за вингера "Фиорентины" Федерико Кьезу. (Goal)



"Наполи" продаст полузащитника Аллана в "Эвертон" только за 65 млн. фунтов. (Il Napolista)



19-летний опорник "Баварии" Анджело Стиллер заинтересовал "Арсенал". (Bild)



Другое



"Ливерпуль" заработает 17.5 млн. фунтов, если полузащитник Филиппе Коутиньо сыграет еще 24 матча за "Барселону". (Daily Mail)



Неманья Видич находится в числе бывших игроков "Юнайтед", которых клуб рассматривает на должность спортивного директора. (The Athletic)



VAR останется в Премьер-Лиге после возобновления сезона. (The Telegraph)



"Юнайтед" попросил своих игроков вернуться из-за рубежа в течение семи дней. (The Times)



Игрок сборной Англии пожертвовали более 1 млн. фунтов на нужды Национальной службы здравоохранения. (Daily Star)



FA недосчитается 300 млн. фунтов в виде доходов из-за пандемии коронавируса. (Evening Standard)



Доктора клубов Премьер-Лиги составили список из 100 вопросов и замечаний по поводу плана по возобновлению сезона. (Daily Mail)



Канцлер Германии Ангела Меркель отложила возвращение Бундеслиги до 22 мая. (The Independent)



Нападающий "Уотфорда" Трой Дини признался, что у него были проблемы с алкоголем. (Daily Mail)