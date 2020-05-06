Светская хроника за среду
"Ливерпуль" вступил в борьбу за Калиду Кулибали. "Манчестер Юнайтед" и "Челси" контактируют с Тимо Вернером. Аарон Рэмси может вернуться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
Голкипер Лорис Кариус едва ли получит второй шанс в "Ливерпуле", несмотря на возвращение из "Бешикташа". (Liverpool Echo)
"Ливерпуль" присоединился к компании "Арсенала", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасла" и "Эвертона", которые заинтересованы в защитнике Калиду Кулибали. Однако "Наполи" отпустит свою звезду только за 90 миллионов фунтов. (Gazzetta dello Sport)
"Юнайтед" и "Челси" установили контакт с нападающим "РБ Лейпциг" Тимо Вернером. (Bild)
"Юнайтед" согласовал покупку 16-летнего нападающего "Сандерленда" Джо Хаджилла за 250 тыс. фунтов. (Daily Mail)
"Ювентус" готов продать экс-полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси за 30 млн. фунтов. (CalcioMercato)
"Юнайтед" может принять Рэмси в качестве разменной монеты в сделке по переходу полузащитника Поля Погба в "Ювентус". (Daily Express)
"Юнайтед" попытается удержать юного Анхеля Гомеса, предложив тому новый контракт с зарплатой в 30 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)
Вингер Виллиан, вероятно, останется в Лондоне после истечения своего контракта с "Челси". (Daily Mail)
"Ювентус" надеется опередить "Челси", "Юнайтед" и "Интер" в борьбе за вингера "Фиорентины" Федерико Кьезу. (Goal)
"Наполи" продаст полузащитника Аллана в "Эвертон" только за 65 млн. фунтов. (Il Napolista)
19-летний опорник "Баварии" Анджело Стиллер заинтересовал "Арсенал". (Bild)
Другое
"Ливерпуль" заработает 17.5 млн. фунтов, если полузащитник Филиппе Коутиньо сыграет еще 24 матча за "Барселону". (Daily Mail)
Неманья Видич находится в числе бывших игроков "Юнайтед", которых клуб рассматривает на должность спортивного директора. (The Athletic)
VAR останется в Премьер-Лиге после возобновления сезона. (The Telegraph)
"Юнайтед" попросил своих игроков вернуться из-за рубежа в течение семи дней. (The Times)
Игрок сборной Англии пожертвовали более 1 млн. фунтов на нужды Национальной службы здравоохранения. (Daily Star)
FA недосчитается 300 млн. фунтов в виде доходов из-за пандемии коронавируса. (Evening Standard)
Доктора клубов Премьер-Лиги составили список из 100 вопросов и замечаний по поводу плана по возобновлению сезона. (Daily Mail)
Канцлер Германии Ангела Меркель отложила возвращение Бундеслиги до 22 мая. (The Independent)
Нападающий "Уотфорда" Трой Дини признался, что у него были проблемы с алкоголем. (Daily Mail)
06.05.2020 12:00
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Вингер Виллиан, вероятно, останется в Лондоне после истечения своего контракта с "Челси". (Daily Mail)
Видно тоже заходит на фапл узнал как живет безвиз и купил гараж на окраине Лондона и собирается там жить
(ответить)
"Ливерпуль" присоединился к компании "Арсенала", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасла" и "Эвертона", которые заинтересованы в защитнике Калиду Кулибали. Однако "Наполи" отпустит свою звезду только за 90 миллионов фунтов. (Gazzetta dello Sport,)
Источник: http://fapl.ru/posts/78293/
Гейклуб аснл здесь вроде массовки ясно же. Они же нищие, им ещё ипотеку за Пере 10 лет платить.
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