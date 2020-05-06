Артета не будет уговаривать игроков на переход в "Арсенал"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что не будет уговаривать кого-либо из потенциальных новичков на переход к "канонирам" — игроки должны хотеть этого сами.
Несмотря на то, что ресурсы "Арсенала" в ближайшее трансферное окно будут сильно ограничены, пресса регулярно сватает в лондонский клуб различных игроков, включая Райана Фрэйзера, Виллиана, Томаса Партей и Одсонна Эдуара.
Артета убежден, что его клуб остается привлекательным для игроков, а с теми, кто сомневается, Микель предпочитает не иметь дел, рассказав об этом в видеоинтервью Яну Райту.
"Ян, ты и так знаешь, что бывает, когда где-либо в мире мы упоминаем "Арсенал". Каждый хочет перейти сюда, и мы четко осознаем, кто мы такие".
"Тебя не нужно сильно уговаривать, а если все-таки нужно, то это плохое начало, на мой взгляд. Уговаривать игрока, чтобы остаться и перейти к нам? В "Арсенал"? Это навело бы меня на определенные сомнения".
"Игрок должен думать: "Какой будет моя роль? Я хочу играть за этот клуб и представлять его ценности и стиль". Именно такого рода эмоции я хочу слышать в начале".
"Это же касается и находящихся здесь игроков. Какие чувства ты испытываешь к своему клубу? Это очень интересует меня", — цитирует Артету Goal.
06.05.2020 08:00
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Каждый гей хочет перейти сюда, и мы четко осознаем, кто мы такие".
Источник: http://fapl.ru/posts/78289/
Тут Артета прав конечно, натурал в аснл не захочет переходить.
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