"Семерки" МЮ: от лучших к худшим

Для "Манчестер Юнайтед" седьмой номер считается культовым. Легендарной "семерку" сделали еще Нобби Стайлз, Джордж Бест, Рэй Уилкинс и Брайан Робсон, а в эпоху Премьер-Лиги ее получали только девять игроков. Мы составили рейтинг седьмых номеров МЮ в новую эру — от лучших к худшим.





Криштиану Роналду



Один из величайших футболистов современности стал звездой в "Манчестер Юнайтед", получив легендарную футболку еще в подростковом возрасте. Кто-то мог усомниться в том, достоин ли впечатливший сэра Алекса в товарищеском матче со "Спортингом" паренек такого аванса, но Роналду очень быстро доказал, что заслуживает находиться в одном ряду с легендами МЮ.



В "Юнайтед" Роналду поднялся на новый уровень вместе с командой, став первым футболистом в истории Премьер-Лиги, завоевавшим в одном сезоне награды молодому Игроку Года и просто Игроку Года, а также получил свой первый "Золотой мяч". Роналду выиграл три чемпионских титула с "Юнайтед", Кубок Англии и свою первую Лигу Чемпионов. С тех пор он выиграл еще массу трофеев и "Золотых мячей", в составе "Реала" и "Ювентуса", но не исключено — когда-то вернется в "Манчестер Юнайтед".



Эрик Кантона



Одним из тех, кто добавил величия футболке с седьмым номером до появления в МЮ Роналду, был Эрик Кантона. Долгое время считавшийся неуправляемым француз провел свои лучшие матчи под руководством сэра Алекса, встретив наконец менеджера, который принимал Эрика таким, какой он есть. Кантона во многих отношениях был тем игроком, который заложил фундамент больших побед "Юнайтед" в конце 90-х и господства МЮ в последующие годы.



Загадочный, непредсказуемый и все же чрезвычайно одаренный форвард, получив футболку с седьмым номером, стал настоящим лидером "Юнайтед" в переходной период, когда клуб нуждался в харизме Эрика. Его период в клубе был слишком коротким и сопровождался рядом скандалов, но приятных воспоминаний, которые он дарил зрителям, было больше. С тех пор, как Эрик решил уйти, на "Олд Траффорд" больше не видели такого рода игрока.



Дэвид Бекхэм



Совсем недавно Дэвиду Бекхэму исполнилось 45 лет. Бекхэм — один из символов футбола 90-х и первый игрок "Юнайтед", начавший зарабатывать за пределами футбольного поля больше, чем в самом клубе. Возможно, именно по этой причине в какой-то момент Бекс стал объектом приложения гнева сэра Алекса, считавшего, что Дэвид слишком много думает о посторонних вещах, не связанных с футболом.



И все же, несмотря на довольно печальный итог взаимоотношений с Ферги, Дэвид был настоящим профессионалом и примером для подражания для молодых игроков. Также Бекхэм значительно обновил армию поклонников "Юнайтед" и увеличил коммерческую привлекательность клуба. Но и на футбольном поле Дэвид был крут — сложно назвать более мастеровитого исполнителя кроссов в истории Премьер-Лиги, который к тому же мастерски исполнял стандарты всех мастей и был лидером сборной Англии. Футболку с седьмым номером Дэвид получил от Кантона, и это было вполне справедливо.



Андрей Канчельскис



Фергюсон долго искал умелого правого вингера в комплект к Райану Гиггзу слева и наконец получил его в лице Андрея Канчельскиса. Пришедший из "Шахтера" вингер был не таким эффективным, как игроки из первой тройки, но в те времена, когда Андрей играл в Премьер-Лиге, роль вингера была одной из ключевых в схеме 4-4-2, которую использовали многие клубы.



Канчельскис был важной частью команды, обеспечившей "Юнайтед" первый чемпионский титул за 26 лет, но с приходом Кантона Андрей уступил футболку с седьмым номером французу, а затем Фергюсон продал Канчельскиса в "Эвертон", освободив место на правом фланге для Бекхэма.



Антонио Валенсия



Антонио Валенсия пришел в "Юнайтед" в качестве замены для Криштиану Роналду, получив от того футболку с седьмым номером. В "Уигане" эквадорец был достаточно креативным игроком, но по своему стилю игры Валенсия не был похож на Роналду, да и по уровню мастерства заменой Криштиану стать не мог в принципе.



Впрочем, избавившись от груза ожиданий и седьмого номера, Валенсия оказался очень полезен в качестве правого защитника, проведя за 10 сезонов 339 матчей. В некоторых матчах эквадорец даже выводил команду на поле с капитанской повязкой и в целом был важным игроком "Юнайтед", способным закрыть несколько позиций.



Майкл Оуэн



Майкл Оуэн прибыл на "Олд Траффорд" на закате своей яркой, но неоднозначной карьеры в период, когда в "Юнайтед" футболка с седьмым номером не пользовалась популярностью у игроков. Сам по себе трансфер Оуэна был для Ферги поводом позлить "Ливерпуль" и его болельщиков, вдобавок сэр Алекс всегда старался держать рядом игроков со схожими интересами, а по части пристрастия к скачкам Оуэн мало в чем уступал шотландцу.



Оуэн страдал от травм и был полезен только в роли джокера, но его хет-трик в матче с "Вольфсбургом" и победный гол в ворота "Манчестер Сити" на 96-й минуте дерби — моменты, которые не дают возможности назвать трансфер Оуэна бесполезным.



Анхель Ди Мария



Анхель Ди Мария был первой большой покупкой МЮ после ухода на пенсию сэра Алекса и рекордным трансфером клуба на то время. Понятное дело, что аргентинец, от которого ждали значительного увеличения креативного потенциала команды, получил седьмой номер из рук Луи Ван Галя. Но после яркого начала карьеры в МЮ, Ди Мария сдал во второй половине сезона, а медики клуба тем временем обнаружили ряд хронических проблем у аргентинца, который вскоре перебрался через Ла-Манш и стал игроком "Пари Сен-Жермен".



Мемфис Депай



Еще один атакующий полузащитник, пришедший в МЮ за большие деньги, но не заигравший. Как и Ди Мария, Депай отправился во Францию, где стал одним из лидеров "Лиона", после чего у болельщиков "Юнайтед" возникло немало вопросов на предмет того, почему же Мемфис не заиграл на "Олд Траффорд".



Алексис Санчес



Ну, и в конце списка совершенно справедливо находится игрок, последним получивший в МЮ седьмой номер. Никто не олицетворяет разочарования от дорогостоящих покупок "Юнайтед" больше, чем чилиец, получивший невероятный оклад на "Олд Траффорд", забыв между делом о том, что от него требовалось на новом месте. Сейчас Алексис — это дорогостоящая обуза для клуба, проводящая большую часть времени в арендах или на родине в Чили. Сейчас Санчес слабо напоминает игрока мирового класса, которым когда-то был, но в "Юнайтед" все еще надеются, что из подписания Алексиса будет хоть какой-то толк.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru